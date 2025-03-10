Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

«Спартак» вернулся!



Смолян долгие годы беспокоила судьба стадиона «Спартак». «Этот спортивный объект — символ энергии и спортивного духа нескольких поколений жителей. В последние десятилетия он был в частных руках и оказался в запустении. Мы на протяжении долгого времени вели переговоры с нынешним собственником. Договоренности достигнуты — стадион возвращён в областную собственность», — рассказал в своих соцсетях Василий Анохин.

Стадион был открыт в 1959 году. Здесь проводились областные и республиканские соревнования по лёгкой атлетике, в футбольных баталиях со смоленской «Искрой» сражались такие гранды советского футбола, как «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Минск. В начале 2000-х Смоленск едва не утратил этот центр спортивного притяжения. У владельцев не было средств на модернизацию и содержание стадиона.

«Спартак» будет закреплен за детской спортивной школой «Юность России». Впереди работы по обследованию и проектированию. «Все это значит, что мы возрождаем в нашем регионе не только хоккейную, но и футбольную жизнь. Уверен, что футбольные болельщики оценят», — подчеркнул губернатор.

Дни Смоленской области впервые пройдут в Совете Федерации



На прошлой неделе Василий Анохин провел рабочую встречу с сенаторами РФ от Смоленской области — Русланом Смашневым и Артемом Малащенковым. Стороны обсудили предстоящие мероприятия Верхней палаты Федерального Собрания, которые пройдут в нашем регионе.

Так, с 24 по 26 марта состоятся Дни Смоленской области в Совете Федерации. «Для нашего региона это будет первый подобный опыт. Как не раз отмечала спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко – это возможность показать достижения, обозначить проблемные вопросы, получить дополнительную поддержку на федеральном уровне», — отметил Василий Анохин.

Также 25-26 апреля в Смоленске пройдет 14-е заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству России и Беларуси. Отдельное внимание будет уделено теме молодежной политики Союзного государства и её дальнейшего развития.

А еще в Смоленске в этом году запланировано выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре, посвященное целевому обучению студентов.

Марафон Победы – преемственность поколений



Губернатор встретился с руководителем Росреестра по Смоленской области Артемом Костиным. Основной вопрос — проведение в Смоленске всероссийского «Марафона Победы — преемственность поколений». У смолян появится возможность узнать о вкладе топографов и геодезистов в разгром фашистов, о том, как во время войны составлялись карты – глаза армии.

Также совместная работа будет осуществляться в направлении повышения инвестиционной привлекательности Смоленской области и внедрении комплексного подхода к управлению имущественными ресурсами.

Ждем всех на диспансеризации

О проведении диспансеризации говорили с главами районов и главными врачами медучреждений. Смоляне могут проходить профосмотры во всех поликлиниках Смоленска и центральных районных больницах. Объем проведенных обследований будет зависеть от пола и возраста человека.

«Диспансеризация необходима, чтобы своевременно определить риски или вовремя выявить проблемы со здоровьем. В прошлом году диспансеризацию в нашем регионе прошли более 617 тыс. смолян, сейчас планируем увеличить этот показатель на 100 тыс. Поручил максимально включиться в организацию процесса, чтобы он был удобным для наших жителей», — сказал Василий Анохин, порекомендовав смолянам не пренебрегать профилактикой.

Устранение цифрового неравенства



Василий Анохин встретился с директором филиала Ростелекома по ЦФО Юрием Солдатенковым и новым руководителем смоленского филиала Александром Куликовым. Предстоит совместная работа над улучшением качества связи в небольших отдаленных сёлах и повышением безопасности на общественных пространствах.

Так, в 2025 году планируется построить 35 базовых станций в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Продолжится подключениек глобальной сети домохозяйств в частном секторе – у компании появится еще 1,6 тыс. новых абонентов.

Заботимся о том, чтобы на улицах, в парках и скверах наших городов было безопасно. В прошлом году в областном центре благодаря компании появилось 150 устройств наблюдения. Совместными усилиями будет установлено еще больше видеокамер на общественных территориях Смоленска, Вязьмы и Гагарина.

Также смоленский филиал Ростелекома разработал план развития региональной системы оповещения. В 2025 году будет создано почти 50 новых пунктов оповещения в Смоленске и приграничных районах.

Мамино сердце



Второй год подряд, в преддверии 8 марта, в смоленском Штабе общественной поддержки открывается уникальная фотовыставка «Мамино сердце». Она посвящена матерям героев СВО, которые обладают не только великой силой материнства, но и удивительным мужеством.

Губернатор принял участие в открытии выставки: «Каждая из них подарила жизнь тем, кто встал на защиту Отечества, родной земли и дома, не стремясь к славе, наградам или почестям. Они вырастили настоящих мужчин — стойких и отважных воинов, которые с гордостью исполняют свой долг. Именно на таких, как они, держится Россия».

Василий Анохин отметил, что родители защитников всегда могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку во всех делах. «Сделаем всё, что в наших силах, чтобы подвиги их сыновей не только сохранились в памяти близких, но и стали частью общей истории Смоленской области. Будем активно работать над тем, чтобы их героизм был увековечен, чтобы земляки знали и помнили о мужестве и отваге этих молодых людей».

Турнир по борьбе самбо в Гагарине

Уже в 30-й раз малая родина первого космонавта планеты принимает сильнейших самбистов страны. В воскресенье состоялся Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти Юрия Алексеевича Гагарина, на который приехали более 150 борцов из 24 регионов.

«Сила духа, воля к победе и стойкость характера – это те качества, которые прививаются атлетам в нашем национальном виде спорта, где мы, как и в космосе, не имеем права уступать лидерства.

Смоляне гордятся тем, что наш регион подарил стране и миру ещё много удивительных людей. И в их числе – один из создателей борьбы самбо Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Великолепный спортсмен и выдающийся тренер, участник Великой Отечественной войны он, как и Юрий Алексеевич Гагарин, остаётся примером стойкости, целеустремлённости и патриотизма», — подчеркнул Василий Анохин на церемонии открытия.

Кира Васильева