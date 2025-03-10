Россия молодая

Патриотические акции, волонтерская работа, культурно-просветительские мероприятия, общение со старшим поколением, добрые дела на улицах города – это все о молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России». Об основных направлениях работы корреспонденту газеты «Сафоновская правда» рассказала руководитель местного отделения Валерия Курчатова.

– Валерия, расскажите, пожалуйста, об основных вехах истории организации.

– История МГЕР началась в 2005 году, а местное отделение в Сафоновском муниципальном округе существует уже 14 лет. Организация объединяет неравнодушную молодежь с горячими сердцами, способную зажечь окружающих добрыми идеями. Своего рода проверку на прочность «Молодая Гвардия» прошла в 2020 году, когда была объявлена пандемия коронавирусной инфекции. Молодогвардейцы раздавали маски пожилым людям и тем, кто находился на самоизоляции, доставляли продукты и лекарства, проверяли цены в аптеках. В феврале 2022 года в Подмосковье прошел X съезд «Гвардии» и практически сразу после него магистральным направлением деятельности стало волонтерство, что связано с началом специальной военной операции по защите Донбасса. И уже совсем скоро добровольческие десанты начали работу на этой территории.

Особое внимание в 2023 году было уделено подготовке к выборам Президента РФ. Молодогвардейцы подключились к сбору подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина, активно участвовали в выборах различного уровня. По итогам Единого дня голосования в Смоленский региональный парламент был избран молодогвардеец Егор Цыганов.

– Какие задачи поставил перед «Молодой Гвардией» 2024 год?

– В августе МГЕР приступила к оказанию помощи жителям Курской области, пострадавшим в результате обстрелов военными силами Украины. При поддержке «Единой России» в Курске был открыт волонтерский центр, в котором работают активисты из разных областей страны. Недавно с миссией там побывали и сафоновцы. В состав делегации, кроме меня, вошли также Светлана Павлова, Данила Коврыга, Михаил Медведев. Первые двое работали в госпитале, а мы с Мишей на складе гуманитарной помощи: фасовали по пакетам вещи, которые другие волонтеры раздавали нуждающимся. Затем Михаила перевели на другую работу – в качестве водителя он выезжал в Льговский округ, Рыльский район – те, что находятся ближе к границе с Украиной, и доставлял в расположение наших частей необходимое, в том числе окопные свечи, маскировочные сети.

– Как ваши родители отнеслись к поездке?

– Поначалу решительно не хотели никого отпускать, но потом смирились. Мы и сами переживали, но когда пересекли границу области и не увидели никаких видимых разрушений, успокоились. В Курске кипит жизнь, люди спешат по своим делам. Правда, очень часто воет сирена, однако куряне никак на нее не реагируют. Но вот за пределами Курска в украинском направлении приметы военного времени наблюдаются. Наша «вахта» длилась две недели, и мы рады, что за это время сделали важное дело. Мы верим, что каждый из нас может сделать мир лучше, и такие поездки – отличный способ объединить усилия и поделиться опытом. Мы и дальше готовы работать на благо этого города.

– Какие еще патриотические мероприятия вы проводите?

– 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции, в парке имени Ленина, мы зажгли свечи и выложили их в форме Z. Поздравили участников Великой Отечественной войны с 23 февраля и 8 Марта. Вместе с местным отделением партии «Единая Россия» приняли участие в уборке воинских захоронений. А еще передали книгу нашего земляка Александра Твардовского «Смоленщина» в Центральную районную библиотеку. Сборник стихов презентовали к 115-летию поэта в штабе общественной поддержки в Смоленске по партийному проекту «Историческая память». Над созданием сборника трудилась старшая дочь поэта Валентина Твардовская и краевед Валентина Станкевич. Книгу издали при финансовой поддержке реготделения «Единой России» и ее секретаря Игоря Васильевича Ляхова.

Нам очень нравится делать добрые дела для горожан. Например, недавно мы провели акцию «Подари улыбку детям». Ребята раздали конфеты детям и тем самым попытались создать атмосферу радости и веселья. Улыбки на лицах ребят были лучшей наградой для организаторов. Такие акции не только поднимают настроение, но и демонстрируют заботу о подрастающем поколении. А еще подарили хорошее настроение, раздавая в морозный день бесплатный горячий чай всем желающим. Этот поступок не только согрел сердца горожан, но и стал отличным поводом для общения. В теплой атмосфере люди могли обсудить насущные вопросы, поделиться историями и просто насладиться моментом.

Вопросы задавала Марина ХОТУЛЁВА

Фото из группы «Молодая Гвардия Сафоновского района» социальной группы «ВКонтакте»

Полную версию интервью читайте в ближайшем выпуске газеты «Сафоновская правда»