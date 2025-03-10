Министерством социального развития Смоленской области (далее – Министерство) в 2025 году проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».
Региональный этап проводится в два тура (первый тур – с 03.03.2025 по 20.05.2025, второй тур – с 20.05.2025 по 31.05.2025) по следующим номинациям:
«Многодетная семья»,
«Молодая семья»,
«Сельская семья»,
«Золотая семья»,
«Семья – хранитель традиций», в соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2024 году (далее – Положение), утвержденным приказом Министерства от 25.02.2025 № 229.
Во втором туре будут определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса.
Контактные телефоны: 8(48142) 29-28-05, 29-28-33.
Семья года
Министерством социального развития Смоленской области (далее – Министерство) в 2025 году проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».
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