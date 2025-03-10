Семья года

Министерством социального развития Смоленской области (далее – Министерство) в 2025 году проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

Региональный этап проводится в два тура (первый тур – с 03.03.2025 по 20.05.2025, второй тур – с 20.05.2025 по 31.05.2025) по следующим номинациям:

«Многодетная семья»,

«Молодая семья»,

«Сельская семья»,

«Золотая семья»,

«Семья – хранитель традиций», в соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2024 году (далее – Положение), утвержденным приказом Министерства от 25.02.2025 № 229.

Во втором туре будут определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса.

Контактные телефоны: 8(48142) 29-28-05, 29-28-33.