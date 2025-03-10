«Это просто космос!»

– такую оценку можно дать выступлениям вокальных и хореографических коллективов Сафоновского района

В Центральном дворце культуры прошел финал муниципального этапа областного конкурса «Знаете, каким он парнем был!» в номинациях «Вокал» и «Хореография».

Конкурс посвящен памяти первого космонавта Юрия Гагарина и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Присутствовали на нем депутаты Смоленской областной Думы Александр Станьков, Нина Снытина, Любовь Ульянова, председатель Сафоновского окружного Совета депутатов Анна Захарова. Обращаясь к зрителям и участникам перед выступлением хореографических коллективов, сенатор РФ, координатор проекта «Культура малой Родины» Артем Малащенков напомнил о том, что этот конкурс проходит на Смоленщине с 2016 года. Всем участникам он пожелал успехов.

Ярко, зрелищно, оригинально выступили все 16 танцевальных коллективов учреждений культуры города и района и дополнительного образования. Дипломов первой степени удостоены коллективы, получившие наиболее высокую оценку членов жюри.

В номинации «Народный танец» среди участников первой и второй возрастных категорий победителем признаны два коллектива творческого объединения «Солнышко» Центра детского творчества под руководством Анастасии Яровой. В этой же номинации в третьей возрастной категории лидировал танцевальный коллектив «Калина» Прудковского сельского дома культуры под руководством Галины Ковалевой.

Среди исполнителей эстрадных танцев первой возрастной категории

Диплома первой степени удостоена студия танца «Пластилин» Дома детского творчества под руководством Марии Ломаченковой, второй возрастной категории – образцовый хореографический коллектив «Ритм» Центрального дворца культуры под руководством Павла и Елены Филиппенковых.

В номинации «Вокал» участвовали 15 исполнителей разного возраста: солисты и ансамбли. Участники конкурса представили творческие коллективы Центрального дворца культуры, Дома культуры «Шахтер», Центра детского творчества, сельских домов культуры. Члены жюри отметили высокий уровень мастерства самодеятельных артистов, исполнивших не только песни о космосе и покорителях неба, но и о Родине, о патриотах нашей великой страны.

В номинации «Эстрадный вокал» во второй возрастной категории Дипломом первой степени награждена Ульяна Лах, представлявшая Издешковский СДК. Она исполнила песню «Трава у дома».

В номинации «Эстрадный вокал» в третьей возрастной категории Дипломом первой степени награждена Маргарита Живухина. Она представила Центральный дворец культуры. В ее исполнении прозвучала песня «Если мы русские». В номинации «Вокальные ансамбли» в третьей возрастной категории Диплома первой степени удостоен народный коллектив вокальный ансамбль «Аккорд» за исполнение песни «Цвети, моя земля». Этот ансамбль во главе с хормейстером Юрием Полибиным представлял ДК «Шахтер».

В подноминации «Эстрадный вокал» среди исполнителей второй возрастной категории Дипломом первой степени награжден образцовый коллектив вокальный ансамбль «Разноцветные острова» за исполнение песни «Мы – дети Вселенной». Этот коллектив под руководством хормейстера Ирины Егоровой достойно представил Центральный дворец культуры.

Победители примут участие в зональном этапе конкурса, который пройдет в нашем городе 15 марта.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Участники муниципального этапа конкурса «Знаете, каким он парнем был»