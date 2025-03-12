Губернатор Василий Анохин рассказал о реализации нацпроектов в регионе

Один из основных инструментов достижения стратегических целей развития России до 2030 года, которые утвердил Президент Владимир Владимирович Путин, — это национальные проекты. Они помогают в достижении самой главной цели – делать жизнь наших людей лучше. Медицину доступнее и качественнее, образование интереснее и перспективнее, жилье комфортнее.

На заседании Правительства области обсудили планы по реализации нацпроектов в смоленской области. В их числе губернатор назвал следующие и пояснил их суть.

– Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»: продолжим модернизировать первичное звено здравоохранения, уделим особое внимание профилактике и лечению сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, будем улучшать систему реабилитации.

В рамках нацпроекта «Семья» реализуем инициативы по поддержке семей с детьми и людей старшего поколения. А по проектам «Молодежь и дети», «Кадры» будем создавать условия для развития наших молодых людей, вовлечения их науку, а также повышать качество профессионального образования.

Продолжим совершенствовать инфраструктуру в наших городах и поселках: будем благоустраивать общественные пространства, строить новое жилье. Всего в этом году работаем по 42 региональным проектам, которые затрагивают практически все сферы нашей жизни – все эти проекты часть национальных.

Реализацию и качество глава региона пообещал держать на личном контроле: «Для меня важно, чтобы смоляне видели изменения к лучшему в своей повседневной жизни. Это главная оценка нашей работы».