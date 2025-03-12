Превратить ведение хозяйства в реальный доход. В Смоленске организовали полезную встречу, где рассказали о соцконтракте



По словам секретаря реготделения «Единой России» Игоря Ляхова, главная задача – увеличить количество смолян, которые используют соцконтракт, чтобы начать собственное дело на селе.



В рамках проекта «Единой России» «Российское село» в Штабе общественной поддержки организовали тематический круглый стол. В нем приняли участие представители профильных ведомств, руководство Смоленского регионального филиала «Россельхозбанка», а также смоляне, которые уже заключили социальный контракт для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Дистанционно к дискуссии подключились муниципальные округа Смоленщины.

Только в прошлом году э

той возможностью воспользовались 92 жителя сел, на развитие хозяйства они получили суммарно 41 млн рублей (большая часть – из федерального бюджета). Это в 4 раза больше, чем в 2023 году. Однако, как подчеркнул Игорь Ляхов, на достигнутом результате останавливаться нельзя, принципиально важно, чтобы активных смолян, которые получают финансовую поддержку, становилось с каждым годом больше.

«Важно, чтобы как можно больше людей узнавали о возможностях, которые существуют — что можно получить средства, на них приобрести животных, выпускать продукцию и ее реализовывать. Мы пригласили на встречу тех, кто уже заключил социальный контракт, дабы реальным примером сподвигнуть других, чтобы они тоже воспользовались господдержкой и развивали свое дело на селе. Следующим этапом, когда производство увеличится, может стать создание кооперативов, в которые объединятся несколько ЛПХ. Для них появятся новые возможности и формы поддержки – гранты до 70-ти млн рублей. Поэтому участников должно быть больше, а у нас до сих пор есть округа, которые совсем не включились в эту работу – это и Велиж, и Сычевка. Наши депутаты продолжат работать с местной властью, чтобы программу продвигать и средства могли получить те, кто в них особенно нуждается», — отметил секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

Главным критерием для предоставления соцконтракта является уровень дохода – он не должен превышать прожиточного минимума в расчете на одного члена семьи. С 2025 года на это не будет влиять единое пособие на ребенка – так программой смогут воспользоваться еще больше многодетных родителей. Они будут получать поддержку в приоритетном порядке.

«Это не просто единовременная выплата, а способ на постоянной основе получать дополнительный доход, занимаясь личным хозяйством, постепенно находить новые направления для реализации своей продукции. Это начальный этап в процессе улучшения качества жизни на селе», — отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Российское село», депутат областной Думы Юрий Кашанский.

О том, с чего начать, лучше всего знают смоляне, которые сами оформили соцконтракт. Они поделились личными историями — каких результатов достигли и какие проблемы существуют сейчас. В частности, отметили, что было бы проще, если часть средств можно было направить на закупку стойматериалов.

Еще один вопрос – получение профессиональных знаний. Отметим, что в рамках соцконтакта возможно пройти обучение, на эти цели предоставляют до 30 тысяч рублей, а сами курсы должны длиться не дольше трех месяцев. Еще один вариант – «Школа фермера», которую при поддержке регионального Минсельхоза реализует Россельхозбанк на базе СГСХА.

«В этом году мы проведем ее уже в пятый раз. У «школы» три направления – организация производства и переработки продукции животноводства, растениеводство, агротуризм. Подготовку в рамках «Школы фермера» прошли уже более 130 человек, а лучшие выпускники получили гранты на улучшение собственного дела», — рассказал директор Смоленского регионального филиала Евгений Ласый.

Отметим, что уже стартовал процесс оформления социальных контрактов на 2025 год, этой возможностью воспользовались 120 смолян, 86 из них — для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, а еще 5 – для личных подсобных хозяйств.

Напомним, улучшение качества жизни в сельской местности – одно из направлений работы «Единой России» в рамках проекта «Российское село». Эта задача также отражена в Народной программе партии.