Более 200 заявок поступило на программу «Герои СВОего времени. Смоленск» за три недели регистрации.
Подать заявку на участие в программе могут все категории участников и ветеранов СВО: как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные.
«Почему я решила подать заявку? После окончания военной службы по контракту хотела бы продолжить служить, но уже в другом формате – в государственных органах. Это прекрасная возможность проявить себя, быть полезной для своего города и региона», — рассказала начальник расчета батареи управления и радиолокационной разведки, ветеран СВО Екатерина Ермачкова.
Напомним, подать заявку на участие в образовательной программе можно до 23 марта. На первом этапе участникам предстоит создать личный кабинет. Далее — заполнение анкеты и написание эссе. Пошаговая инструкция доступна в личном кабинете участника.
Подробности на сайте героисвоеговремени-смоленск.рф.
Более 200 заявок поступило на программу «Герои СВОего времени. Смоленск»
Более 200 заявок поступило на программу «Герои СВОего времени. Смоленск» за три недели регистрации.
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