Более 200 заявок поступило на программу «Герои СВОего времени. Смоленск»





Более 200 заявок поступило на программу «Герои СВОего времени. Смоленск» за три недели регистрации.

Подать заявку на участие в программе могут все категории участников и ветеранов СВО: как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные.

«Почему я решила подать заявку? После окончания военной службы по контракту хотела бы продолжить служить, но уже в другом формате – в государственных органах. Это прекрасная возможность проявить себя, быть полезной для своего города и региона», — рассказала начальник расчета батареи управления и радиолокационной разведки, ветеран СВО Екатерина Ермачкова.

Напомним, подать заявку на участие в образовательной программе можно до 23 марта. На первом этапе участникам предстоит создать личный кабинет. Далее — заполнение анкеты и написание эссе. Пошаговая инструкция доступна в личном кабинете участника.

Подробности на сайте героисвоеговремени-смоленск.рф.