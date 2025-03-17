Губернатор Василий Анохин рассказал о реализации программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

В состав общественного совета вошла участница специальной военной операции и Президентской программы «Время героев» Александра Дмитриевна Родионова.

Александра — настоящая героиня. Она работала санитарным инструктором непосредственно на линии боевого соприкосновения. В её обязанности входила эвакуация бойцов и оказание первой помощи. Также служила в отдельном медицинском батальоне, где работала в отделениях реанимации, проявляя мужество и профессионализм в самых сложных условиях. Сейчас занимается общественной деятельностью.

– Восхищаюсь смелостью Александры, благодарен за готовность помогать другим. Уверен, ее опыт и знания станут неоценимым вкладом в нашу работу, вместе сможем сделать ещё больше для поддержки наших смоленских героев, – поделился впечатлением Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он напомнил, что регистрация в региональную программу продолжится до 23 марта. Главная цель — сделать участников специальной военной операции мощной опорой для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций в Смоленской области.



