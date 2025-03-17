И не помнить об этом не вправе мы…

В преддверии 80-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Сафоновской районной детской библиотеке была организована встреча учащихся средней школы № 2 и гимназии, а также их педагогов с автором-составителем сборников о военном прошлом нашего края, офицером-воспитателем Первого Московского кадетского корпуса Сергеем Авраменко и командиром поискового отряда «Серп и молот» Александром Корнеенковым.

Заведующая детской библиотекой Елена Соловьева, представляя гостей, напомнила о том, что они активно занимаются поисковой работой, вносят весомый вклад в увековечивание памяти защитников Родины, а также земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны на оккупированной врагом территории. Немецко-фашистские захватчики и их приспешники безжалостно расправлялись с мирным населением, сжигали дома. В каждом из районов Смоленщины есть свои Хатыни. Каждый третий житель Смоленской области тогда был уничтожен. По сей день в регионе не восстановлена довоенная численность населения.

В читальном зале была организована тематическая книжная выставка «И книга о войне нам память оставляет…» с представленными на ней ранее изданными книгами Сергея Авраменко «Навстречу войне», «Бой местного значения», «В тылу врага», «Сожженные дотла» и краеведческой литературой, посвященной героическим смолянам. Были представлены также предметы, найденные поисковым отрядом «Серп и молот» на полях сражений.

В этот день школьники узнали о деятельности поискового отряда «Серп и молот», который работает на протяжении 17 лет. Всего в Сафоновском районе создано четыре поисковых отряда, а на Смоленщине их насчитывается 80. За это время ими инициированы такие проекты, как «Без срока давности», «Дорога домой». «Связь поколений». Затаив дыхание, школьники смотрели документальные фильмы о буднях поисковиков, об их участии в акциях «Доброхоты», «Забота», «Открытые лица».

Наши современники, оказываясь на полях былых сражений, на местах массовых расстрелов, сами будто становятся участниками страшных событий, связанных со смертью, страхом, жестокостью… Сергей Авраменко вспоминал о том, как сложно было бойцам его отряда вместе с коллегами из Холм-Жирковского района вести в 2009 году раскопки в районе деревни Нахимовское Холм-Жирковского района. Там было вскрыто одно из захоронений мирных жителей – взрослых и детей. Даже фотографии эксгумации шокировали своей бесчеловечностью. То же можно сказать и о расстрелянных вблизи деревни Комягино партизанах и мирных жителях. В останках тел и черепов, поднятых из земли, встречались по два-три пулевых отверстия. Безжалостные выстрелы в упор отзывались болью в сердцах наших современников.

Для уточнения информации о жертвах поисковикам требуется работа с архивными документами, актами злодеяний. Если данные по 256-ти мирным жителям с малыми детьми, пострадавшим вблизи деревни Леоново Сафоновского района, были исчерпывающими, то в отношении расстрелянных без суда и следствия жителях деревни Залазна были нужны уточнения. В результате работы в архивах, на основании бесед со свидетелями удалось установить: численность погибших там составила 240 человек.

Работая с зарубежными архивами, Сергей Михайлович вышел на Бундесархив в Германии. Там дали наводку на айнзацгруппы – военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР. Итогом исследований по нацистским преступлениям стало издание книги «Оперативная группа «Б». В состав опергрупп, которым вменялось в обязанность уничтожать на своем пути все живое, входили представители германской элиты: музыканты, художники, профессора. Им было предписано действовать по приказу: «Всякий раз оставляемая нами местность должна представлять собой пустыню. Чтобы произвести основательные разрушения, надо сжечь все дома, для этого, особенно каменные, необходимо заблаговременно заполнять соломой. Каменные постройки взрывать. Подвалы уничтожать. Мероприятия по созданию зоны пустыни должны быть беспощадно и полностью подготовлены и выполнены». Эта выписка из приказа по 512-му немецкому пехотному полку, подписанному полковником Шиттиком, приведена в книге Сергея Авраменко. На ее страницах впервые публикуются фотографии руководителей, с немецкой педантичностью описываются злодеяния. Вторая часть повествования посвящена вручению душегубок, посредством которых уничтожались люди на Смоленщине. Презентация книги состоялась в 2024 году при открытии на Смоленщине Всероссийской Вахты Памяти.

Во время встречи в библиотеке командиру отряда «Серп и молот», участнику Чеченской военной кампании Александру Корнеенкову была вручена медаль «За службу и храбрость».

По словам поисковиков, нынешняя зима оказалась на редкость удачной для работы в полях, так как выдалась малоснежной, обычным явлением были оттепели. Это позволило бойцам отряда «Серп и молот» поднять 21 бойца.

20 января 2025 года при поисковой разведке по местам боев подразделений 31 армии, проходивших в августе 1943 года, удалось поднять одиночного солдата. При погибшем находился котелок с надписью» «Кудинов Б.Т.» С помощью Марины Рыженковой (Мухиной) из Новосибирска была установлена личность солдата по госпитальным спискам. Кудинов Борис Тихонович, 1912 года рождения, уроженец Воронежской области, Нижне-Ведугского района (сейчас Семилукский), после излечения в Вадинском госпитале был направлен на фронт. У солдата была жена, Кудинова Мария Федоровна, и двое детишек – Таисия и Василий. Когда к поиску подключилась Наталья Дзюба из информационно-поискового центра «Благовест» со своими коллегами, за считанные дни удалось найти правнуков погибшего.

Останки героя будут переданы родным для захоронения на родине 21 марта, во время торжественного открытия церемонии Вахты Памяти

–Чем отличалось поколение людей, переживших войну, от наших современников? – спросил ребят во время встречи Сергей Авраменко.

Один из юношей высказал предположение:

– Смелостью, чувством долга.

Сергей Михайлович вступил в дискуссию, выдвинув главный аргумент о бесстрашии, мужестве и патриотизме наших современников – участников СВО.

С этим суждением трудно было не согласиться. Действительно, молодежь военного времени, как и современные юноши и девушки, хотели жить, любить, добиваться поставленной цели…Они были готовы пожертвовать своей жизнью, как и те, кто сегодня проявляет чудеса героизма, сражаясь с неонацистами.

Помнить о Великой Отечественной войне, чтить героев своей страны, сражавшихся за мир 80 лет назад и в наши дни, – наш человеческий долг.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Во время встречи в Сафоновской районной детской библиотеке.

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