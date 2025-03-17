﻿Студенты и аспиранты Московского энергетического института с техническим туром посетили Смоленскую АЭС

Студенты и аспиранты Московского энергетического института с техническим туром посетили Смоленскую АЭС

«Росатом» дает возможность молодежи стать частью профессионального сообщества еще на этапе получения высшего образования

В рамках соглашения о сотрудничестве Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и Национального исследовательского университета МЭИ две группы студентов 3 курса и аспирантов опорного вуза атомной отрасли побывали с техническим туром на Смоленской АЭС.

Будущие атомщики ознакомились с производством, побывав в турбинном и реакторном залах, в помещении главных циркуляционных насосов. После экскурсии на энергоблок пообщались с представителями службы управления персоналом, узнали о перспективах профессионального и карьерного роста, заработной плате, мерах социальной поддержки молодых специалистов, возможностях творческого и спортивного развития, досуговых интересах.

«Ежегодно перед всей отраслью ставится задача по приему выпускников профильных вузов и особое внимание уделяется студентам ядерных специальностей. В этом году в подразделения Смоленской АЭС необходимо трудоустроить минимум 65 выпускников профильных направлений, — отметила начальник отдела кадров Смоленской АЭС Ирина Лубенская. — Для студентов, желающих работать на нашем предприятии, у нас есть предложение по трудоустройству на этапе преддипломной практики. Это позволяет молодым специалистам совместить подготовку к защите диплома и подготовку на должность, пройти адаптацию на предприятии и получить практические навыки под руководством грамотных наставников».

По словам куратора аспирантуры, преподавателя кафедры атомных электрических станций НИУ МЭИ Ларисы Макаровой, профориентационные туры очень полезны для подготовки специалистов высокой квалификации, поскольку помогают студентам познакомиться с реальным производством, узнать о предприятиях контура Росатома и определиться с будущим местом работы.

«Учась в университете, я побывал на трех атомных станциях с разными типами реакторами. В составе стройотряда в Северске на площадке строящегося реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, который позволит замкнуть топливный цикл. На Калининской АЭС получил представление о работе реактора ВВЭР-1000. И, конечно, большой интерес у меня вызвала Смоленская АЭС, на котрой эксплуатируются реакторы РБМК. Побывать в реакторном зале — в сердце АЭС, постоять рядом с работающим реактором — это дорогого стоит! Читал про эффект Вавилова-Черенкова — и вот увидел его своими глазами. Мои представления о масштабах производства превзошли все ожидания», — поделился впечатлениями Леонид Калашников, студент 3 курса по направлению подготовки «ядерная энергетика и теплофизика».

Его однокурсница Александра Семикова готова уже будущим летом пройти учебную практику на Смоленской АЭС.

«Как будущее место работы, атомная станция, безусловно, привлекает интересными задачами, проектами, где можно применить свои знания и почерпнуть что-то новое, а также карьерными перспективами. Понравилось, что молодых специалистов здесь поддерживают, помогают с жильем, обустройством на новом месте, а в перспективе есть возможность приобрести собственную квартиру с помощью предприятия», — отметила она.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

НИУ «Московский государственный энергетический институт» является одним из опорных вузов Госкорпорации «Росатом» и в сотрудничестве с ключевым индустриальным партнером – Концерном «Росэнергоатом» ведет масштабную программу развития с акцентом на повышение гибкости образовательных программ, научных исследований, разработке современных технологий, что позволит быстрее реагировать на запросы отрасли. Соглашением предусмотрено существенное увеличение выпуска квалифицированных кадров по приоритетным для атомной отрасли специальностям и направлениям подготовки.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов