В марте 1943-го

18 марта 1943 года является знаменательной датой в истории Издешкова: именно в этот день оно было освобождено от немецко-фашистских захватчиков.

Перед зданием Издешковской средней школы установлен бюст генерал-майора Федора Боброва, под командованием которого 42-я гвардейская ордена Ленина и Богдана Хмельницкого краснознаменная дивизия одна из первых форсировала Днепр, прогнав оккупантов.

О том, что представлял собой в ту пору районный центр Издешково, писал в своем письме издешковским школьникам бывший сотрудник дивизионной редакции 42-й гвардейской дивизии Маслюков: «Дело в том, что, когда наши части освобождали Издешково, его практически не было, если не считать несколько печных труб да полуразвалившихся сараев. Помню, как меня поразил столб с дощечкой, на которой было написано: «Издешково», а перед глазами лежало пепелище – битый кирпич и головешки. Мне довелось видеть сожженные и разрушенные дотла Осташково, Селижарово Калининской области, но Издешково почему-то потрясло и запомнилось на всю жизнь».

Из архива кинематографии в Москве была получена кинопленка «Освобождение Издешкова», документальные кадры которой запечатлели события, происходившие 18 марта 1943 года. Сейчас их можно увидеть в интернете: на фоне полнейшей разрухи местные женщины готовят пищу, тут же рядом в качке маленький ребенок.

Красные следопыты школы вели переписку с воинами-освободителями поселка, впоследствии письма стали экспонатами музея Издешковской средней. Вот одно из них: «Дорогие ребята! Получил от вас письмо, которое написали ученики 8-а класса. Очень благодарен за то, что вы интересуетесь историей Великой Отечественной войны и не забываете (разыскиваете) ее участников, которые в исключительно тяжелой борьбе отстояли любимую Родину от проклятого фашизма.

Ваш поселок Издешково освобождал в марте 1943 года 132-й гвардейский Краснознаменный стрелковый полк 42-й гвардейской стрелковой дивизии. В то время я был командиром этого полка.

Нельзя не сказать вам о том, что мы видели при освобождении Издешкова, когда оборона противника на Западном фронте была прорвана и немцы были вынуждены отступать. При своем бегстве они сжигали дома, минировали дороги, а телефонные столбы, шпалы и рельсы подрывали. В каждом освобожденном населенном пункте мы видели следы зверств фашистов: убитых женщин, детей, заморенных голодом наших русских людей. Такая же участь постигла и многих, многих жителей Издешкова. Население вашего поселка встретило нас со слезами радости на глазах. Помню, ко мне и другим офицерам полка подходили группами и в одиночку мальчики и девочки с просьбой о зачислении их в полк добровольцами. А разве могли мы их зачислить, если им было по 12-13 лет? Ребята оказали нам большую помощь в сборе соломы и еловой хвои на корм лошадям, а в то время это много значило. Вообще все ваше население от мала до велика помогало, чем могло, своей армии громить фашистских захватчиков. Юные друзья! Помните, что дорогой ценой досталась нам победа. Советская армия и народ не щадили ни сил, ни самой жизни для ее достижения. Будьте такими же преданными Родине, какими были ваши деды, отцы, матери. Хорошо учитесь. Боритесь за образцовый порядок в школе. Больше помогайте родителям в работе. От всего сердца желаю вам самого наилучшего. Ваш Л.Я. Уставщиков».

Подготовила Татьяна ГЛЯШОВА

Фото из архивов Сафоновского историко-краеведческого музея.