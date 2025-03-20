﻿В Десногорске при поддержке атомщиков открыта семейная коворкинг-зона





Проект МБОУ «СШ № 4» города Десногорска Смоленской области победил в конкурсе социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонда «АТР АЭС»).

Коворкинг-зона с говорящим названием «Настолка» призвана сплотить разные поколения: теперь дети и родители смогут интересно и полезно проводить время вместе за настольными играми, участвовать в творческих мастер-классах и просто общаться в теплой, вдохновляющей обстановке.

«В современном ритме жизни и из-за высокой занятости часто не хватает времени на живое общение внутри семьи. В нашем же пространстве можно не только поиграть, но и узнать много нового о родном крае, о традициях предков. Здесь нет места оценкам и строгим правилам, здесь царят только творчество и хорошее настроение», – подчеркнула директор школы № 4 Ольга Антошина.

Благодаря гранту от Фонда «АТР АЭС» на первом этаже школы полностью преобразилось помещение: выполнен современный дизайн интерьера, закуплена удобная модульная мебель (шкафы, столы, стулья), а также современная компьютерная техника и интерактивная панель.

Первое мероприятие, приуроченное к открытию коворкинг-пространства, собрало три дружные семейные команды. Участники с удовольствием угадывали названия мультфильмов, отвечали на вопросы викторины о русских семейных обычаях и создавали из деревянных заготовок при помощи фломастеров семейные обереги, призванные хранить домашний уют.

«Мне понравилось отгадывать мультики, я узнала о традициях славян и научилась делать красивые обереги. На своем амулете я нарисовала птичку и написала слово «вера», символизирующее доверие, преданность и любовь в нашей семье, чтобы мы всегда были вместе», – поделилась впечатлениями пятиклассница Милана Суражевская.

Изюминкой «Настолки» стали уникальные авторские настольные игры, созданные своими руками, что и определило название проекта.

«Аналогов нашим играм нет, – говорит их создатель и руководитель коворкинг-зоны, учитель истории Мария Чаусова. – Они в доступной форме рассказывают об атомной промышленности, ведь мы живем в городе-спутнике Смоленской АЭС, об истории Смоленщины и нашего Десногорска. Надеемся, это поможет юным десногорцам сориентироваться в выборе профессии и полюбить свою малую родину».

В настоящее время Правительство и крупные компании нашей страны уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала молодежи. Определены приоритеты научно-технологического развития, консолидируются усилия государства и корпораций в области подготовки кадров для новой экономики. Это справедливо и для предприятий Росатома. Укрепляется образовательная база, повышается доступность профориентационных программ для школьников.

Кроме того, в рамках национального проекта «Семья» продолжается реализация проектов, задача которых – формирование и укоренение семейных ценностей и традиций. Они направлены на поддержку семей с детьми, культурных и спортивных мероприятий. «Росатом», Концерн «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС