﻿Смоленская АЭС: определены победители традиционного конкурса на лучшее знание правил охраны труда





Инженер реакторного цеха Светлана Васечкина и электромонтер электроцеха Игорь Высоцкий показали лучшие результаты в станционном этапе ежегодного конкурса знатоков в области охраны труда.

Конкурс состоял из 4 модулей. Сначала конкурсанты — 16 рабочих и 20 специалистов — письменно отвечали на 45 вопросов на знание нормативной документации, правил и инструкций по охране труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей АЭС, электроустановок, при работе с инструментом и приспособлениями, на высоте, с грузоподъемными механизмами. Затем шел блок вопросов по оказанию первой помощи. Третий модуль был посвящен заданиям по применению средств индивидуальной защиты, а в завершение знатоки выявляли опасности и риски, представленные на картинке.

У Светланы Васечкиной это уже вторая победа в конкурсе, которую она расценивает как возможность взять реванш в финальном испытании на уровне Росэнергоатома. В прошлом году она заняла 5 место, получив ценный опыт и практические умения.

«В концерновском конкурсе в течение четырех дней на разных производственных площадках вместо привычных тестов мы выполняли практические задания в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Например, оказывали первую помощь пострадавшим — переодетым и загримированным актерам с имитацией у них травм и ран, что в первые секунды буквально вводило в стресс. Выбирали необходимые СИЗ для выполнения той или иной работы, проводили инструктажи перед началом работ. Без практического опыта было очень сложно, спасибо ведущему инженеру отдела охраны труда Елене Петровне Ботез, которая приложила максимум усилий, чтобы нас подготовить», — поделилась Светлана Васечкина.

Игоря Высоцкого на участие в конкурсе вдохновило занятое 3 место в прошлогоднем станционном конкурсе, появился стимул улучшить результат.

«Сложнее всего было выкроить время на изучение инструкций, нормативных документов, разделов Трудового кодекса, поскольку период подготовки совпал с ППР на третьем энергоблоке, — отметил он. — В повседневной работе чаще всего мне приходится прибегать к правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок, это непосредственная часть моей работы. К следующему этапу морально готов, а вот практические навыки нужно подтянуть, буду готовиться».

Далее места в конкурсе распределились следующим образом: среди специалистов на 2 месте начальник смены цеха вентиляции Станислав Левин, на 3 месте — инженер цеха тепловой автоматики и измерений Антон Петушков. Среди рабочих вторую ступеньку пьедестала почета занял оператор реакторного цеха Олег Шереметьев, третью — оператор цеха вентиляции Алексей Ланенков.

«Такие мероприятия, как конкурс на лучшее знание правил охраны труда, мотивируют сотрудников Смоленской АЭС повышать уровень своих знаний. Те, кто принял в них участие, в своих коллективах, своим коллегам будут транслировать модели безопасного поведения, ведь правила охраны труда нужно не только знать, но и применять в рабочей среде», – уверен начальник отдела охраны труда Валерий Мищенко.

В апреле победители конкурса поборются за лидерство на корпоративном уровне среди АЭС концерна «Росэнергоатом».

Безопасность и охрана труда — ключевые приоритеты в деятельности Госкорпорации «Росатом» и её предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото – Виктор Давыдов