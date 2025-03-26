Благодаря целевому обучению абитуриент получает бесплатное образование, учебное заведение – оплаченное место, а предприятие – квалифицированные кадры.

На собрании в школе № 9 представители сафоновских предприятий и учреждений профессионального образования рассказали родителям старшеклассников о деталях такого обучения.

Девиз швейной фабрики «Орел»: «Ценим труд и достойно вознаграждаем». Чтобы работать на современном компьютеризированном оборудовании, которое с каждым годом становится все более технологичным, нужно иметь соответствующую подготовку. Ее теперь можно получить на базе Сафоновского индустриально-технологического техникума. Обучение можно совмещать с трудовой деятельностью в цеху и получать за это зарплату. Кроме того, предприятие выплачивает стипендию, размер которой зависит от успеваемости. Поощряет «Орел» и получение своими работниками высшего образования в Витебском технологическом университете.

Потребность в кадрах испытывает и акционерное общество «Теплоконтроль». Там требуются токари, фрезеровщики, другие специалисты. Второй год предприятие работает с целевиками. Им выплачивается стипендия, призывники сохраняют рабочее место на время службы в армии. Оплачивается высшее профильное образование. Средняя зарплата на предприятии составляет около 100 тыс. руб. Почему бы не попробовать свои силы в перспективной отрасли родного города?

В Сафоновском филиале СмолАПО нынче открывают новую специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Одним из социальных партнеров филиала уже много лет является АО «Авангард», которое поддерживает заключение целевых договоров не только с учреждениями среднего профессионального образования, но и с ведущими вузами: СТАНКИНОМ по направлению конструкторско-технологического обеспечения производств и Московским энергоинститутом, который готовит кадры в том числе в области электроэнергетики и электротехники. Кроме того, предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом имени Баумана по обучению в сфере проектирования ракет и ракетно-космических комплексов.

Тесное сотрудничество с промышленными предприятиями налажено и у Сафоновского индустриально-технологического техникума. По словам его директора Николая Николаевича Куваева, по итогам приемной кампании 2024–2025 учебного года, между абитуриентами и промышленными предприятиями было заключено 37 договоров о целевом обучении. Лидеры: швейная фабрика, завод «Теплоконтроль», ПАО «Дорогобуж».

Отметим, что еще учась в школе, ребята 10–11-х классов и в СИТТ, и в СФ СмолАПО могут получить свою первую профессию: оператор трехмерной печати, агент по закупкам, слесарь по ремонту автомобилей, повар и другие. Желающих всегда много.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Фото предоставлено школой № 9