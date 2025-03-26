В Смоленской области вводят новые меры поддержки для семей



Работу для помощи родителям продолжат на всех уровнях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта о деятельности правительства.

Особое внимание государство будет уделять многодетным семьям. Сейчас их единый статус установили по всей стране.



«Ряд преференций предусмотрен на федеральном уровне. Например, повышенный налоговый вычет либо субсидия в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. В прошлом году воспользовались почти 160 тысяч семей. Мы продлили её действие при рождении третьего и последующих малышей до конца 2030 года. Есть также целый ряд региональных льгот», – уточнил премьер-министр.

На Смоленщине с 1 апреля более чем в 2 раза увеличат выплату на погашение ипотеки – с 450 тыс. до 1 млн рублей. Её смогут получить семьи, в которых после 1 января 2025 родился третий или последующий ребенок.

С этого года в женских консультациях региона также создадут службы для подготовки к родам и помощи в сложных ситуациях. Губернатор Василий Анохин анонсировал проведение бесплатных медицинских обследований – подготовительный этап эко, включая процедуры, не входящие в ОМС.

«Наша главная задача – сделать жизнь смолян лучше и комфортнее. Мы работаем над тем, чтобы каждый житель региона чувствовал заботу и поддержку. Социальная сфера – это основа, и мы будем продолжать развивать её для вас и ваших семей», – отметил губернатор Василий Анохин.

Сейчас в Смоленской области проживает 86800 семей с детьми, 8600 из которых – многодетные. Для них в регионе действуют 43 меры поддержки. По итогам 2024 года их получателями стали более 26000 семей.