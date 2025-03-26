Денис Пестунов – о положительном эффекте регистрации пабликов «десятитысячников»в Роскомнадзоре

«Почти все мои знакомые с большим количеством подписчиковзарегистрировали свои аккаунты на Госуслугах. Это совсем несложно, но положительный эффект от действия этого закона ощутят всепользователи сети.

Авторы будут еще более ответственно и вдумчиво размещать материалы в соцсетях. Уменьшится количество фейков идезинформации. Повысится качество контента, усилится борьба со спамом», – отметил председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов.

Напомним, С 1 января 2025 года все страницы с более 10 тыс. подписчиков должны быть зарегистрированы в перечне Роскомнадзора. Для этого на портале Госуслуг запущен специальный механизм регистрации пользователей социальной сети. Это касается владельцев каналов в Likee, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twitch, Yappy и др.