Михаил Артеменков: Пусть программа станет трамплином к новой жизни

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» нацелена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО и оказание содействия в их адаптации к гражданской жизни. Об этом напомнил ректор Смоленского государственного университета, член Общественного совета программы Михаил Артеменков.

Он подчеркнул, что в период с 24 по 26 марта проходит онлайн-тестирование, направленное на оценку компетенций потенциальных слушателей.

«Желаю всем участникам успехов на предстоящем тестировании и веры в свои силы! Пусть программа станет трамплином к новой, успешной жизни!», — сказал Михаил Артеменков.

Ректор СмолГУ уточнил, что реализация подобных инициатив является приоритетным направлением государственной политики, обеспечивающим поддержку военнослужащих, проявивших героизм и самоотверженность при защите интересов страны.