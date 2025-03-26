С книгой по жизни легче идти

Центральная районная библиотека – это своеобразное царство книг. Трудно встретить сафоновца, хотя бы однажды не побывавшего там. Часть здания занимает районная детская библиотека. Именно сюда мамы или бабушки нередко приводят малышей, едва научившихся читать. Яркие праздники, организованные коллективом районной детской библиотеки во главе с заведующей Еленой Соловьевой, дарят юным читателям радость познания, потребность в чтении и осмыслении прочитанного. Здесь маленький человек берет в руки первые книги, складывает в слова слоги, сюда приходит на праздники и конкурсы, получая возможность встретиться с писателями и поэтами, пробует сам сочинить увлекательную историю на заданную тему…

«С ранних лет я увлеклась чтением книг, полюбила тишину в читальном зале и шорох книжных страниц, – вспоминала моя собеседница во время нашей недавней встречи. – Дверь в профессию мне открыла Валентина Николаевна Бардик, требовательный и строгий руководитель. Люблю, когда в библиотеку приходят дети. Мои внучки тоже активно участвовали в наших различных проектах, проявляя к ним интерес».

Кажется, еще вчера по окончании средней школы № 6 Елена устроилась библиотекарем юношеского абонемента центральной библиотеки. Пока училась на заочном отделении Московского государственного института культуры, работала в технической библиотеке завода «Гидрометприбор». В центральную библиотеку вернулась дипломированным специалистом в 1981 году, в 1985-м была назначена заведующей районной детской библиотекой.

Благодаря общению с коллегами, чтению профессиональной литературы рождалось множество идей, которые требовали воплощения. В этом помогали коллеги-единомышленники, загоравшиеся энтузиазмом руководителя. Вдохновляли поддержка и советы Лидии Рябченко – в прошлом директора областной детской библиотеки, Татьяны Игнатовой, назначенной директором Сафоновской РЦБС.

Как и в прежние годы, в это учреждение культуры дети и подростки приходили за книгами, а еще там появились новые направления работы, к реализации которых подключились школьные и сельские библиотекари, учителя, сотрудники учреждений дополнительного образования.

Тысячи мальчишек и девчонок школьного возраста приняли участие в районных марафонах «Лидеры чтения», которые с 2002-го проводятся ежегодно. Только нынче на 23-ю по счету марафонскую дистанцию вышли более 120 юных читателей. Накануне 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне они изучали историю своих семей, читали книги о подвигах защитников родины, рассказывали в своих работах о мужестве соотечественников, делились рассуждениями о патриотизме. Это чрезвычайно важно для поколения, выросшего в тепличных условиях, не знающего лишений и тревог, привыкшего добывать информацию одним кликом компьютерной мыши.

– Мы постарались сделать библиотеку культурным центром, организатором и инициатором долгосрочных проектов по развитию детского чтения, – таких как районный марафон юных книголюбов «Лидеры чтения», районный экологический фестиваль «Дети в защиту природы», слеты сафоновских читаек, – говорит Елена Соловьева, демонстрируя представленные на библиотечных выставках сборники творческих работ детей и юношества, изданные при ее участии:«Литературный мостик», «Сын полка», «Литературная палитра», «Салют, Победа!», «Виват, библиотека!», « К Пушкину сквозь время», «Встречи на звёздной орбите», «Школа.RU».

В масштабах маленького городка становились значимыми событиями

встречи юных читателей с писателями и поэтами Андреем Усачевым, Еленой Габовой, Тамарой Крюковой. Благодаря современным средствам коммуникации, таким, как скайп, у детей появлялась возможность живого общения с литераторами. Впоследствии библиотека пополнялась новыми книгами с автографами этих авторов. Недавно с юными читателями встретился автор-составитель сборников о героическом прошлом Смоленщины, поисковик Сергей Авраменко, который также подарил библиотеке свою новую книгу.

Руководитель координирует работу коллектива, в котором каждый отвечает за определенное направление деятельности: прерогативы Ольги Дудченковой – реализация проектов «Поколение NEXT», «Навигатор в мире профессий», нравственные ориентиры; Светланы Дороховой – экологическое воспитание в соответствии с программой «Береги свою планету»; Галины Морозовой – развитие творческих способностей детей в процессе приобщения к нематериальному культурному наследию народов России – по программе «Символы России». На Ларису Аршанинову возложена ответственность за реализацию программы «Планета сказок», на Валентину Терещенкову – духовно-нравственное, патриотическое воспитание по программе «Отечество мое – Россия». Среди коллег и читателей особым уважением пользуется Нина Яковлевна Марченкова, у которой в трудовой книжке одна запись: библиотекарь детской библиотеки. Неизменно приветливая, готовая помочь в выборе литературы, она выдавала книги бабушкам и дедушкам своих нынешних юных читателей.

В библиотеку приходят целыми группами воспитанники детских садов, классами – учащиеся школ. Воспитанники и руководство учреждений дополнительного образования, общественных организаций с благодарностью отзываются о совместных проектах, которые остаются в памяти каждого участника. Ирина Толстых, руководитель районной общественной организации «Планета дружбы», объединяющей детей-инвалидов, их родителей и молодых инвалидов, дорожит многолетней дружбой своих воспитанников и библиотеки. Одним из удачных новых проектов, популярным среди детей, она называет программу «Почитай собаке книжку», цель которой – привить ребенку любовь к чтению.

– Я благодарна своим коллегам за поддержку и профессионализм, подтверждением чему служат наши многочисленные награды и признание заслуг, – говоря об этом, Елена Алексеевна демонстрирует дипломы за победы в областных конкурсах, удостоверяющие присвоенное ей звание «Лучший работник культуры Смоленщины», присвоенные ее коллегам Галине Морозовой и Светлане Дороховой звания «Лучший детский библиотекарь года», а также коллективные награды разных лет за победы в общероссийских и областных конкурсах среди библиотек на лучшую организацию работы с детьми в разных номинациях. Неудивительно, что заслуги заведующей районной детской библиотеки отмечены и Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций России. Накопленным опытом работы Елена Алексеевна не раз делилась на страницах местных и федеральных периодических изданий.

И сегодня руководство Сафоновской районной централизованной библиотечной системы, центральной районной библиотеки полно идей и замыслов, продиктованных самой жизнью. В ближайшей перспективе — создание на базе РДБ библиотеки нового поколения. Первая модельная библиотека уже создана в Сафоновском районе в рамках реализации Национального проекта «Культура», На очереди – создание современной среды, привлекательной для юных читателей. «Буду счастлива видеть эти перемены», – сказала на прощание Елена Алексеевна, не скрывая радости за свое любимое детище.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Елена Соловьева – заведующая районной детской библиотеки МБУК «Сафоновская РЦБС»

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