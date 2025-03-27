В России расширяют меры поддержки участников СВО

Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО и их родным по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Для защитников Отечества уже действует ряд мер поддержки, касающихся медпомощи, реабилитации, образования, переобучения и повышения квалификации, санаторно-курортного лечения. Детям предусмотрены бесплатные путёвки на отдых и оздоровление, у ребят постарше имеется преимущество при поступлении в образовательные организации.

«Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам. Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь», – отметил премьер-министр на ежегодном отчёте правительства.

В Смоленской области сегодня действуют более 40 мер поддержки участников СВО и их семей. При этом единовременная выплата при заключении контракта составляет 1,2 миллиона, компенсация за земельный участок для ветеранов боевых действий – 200 тысяч. Семьи смоленских бойцов освобождаются от платы за детский сад, ученики 5-11 классов получают бесплатные горячие завтраки, молодые люди – государственную социальную стипендию.

«Меры поддержки смоленских участников СВО расширяются постоянно. Особое внимание уделяется социальной адаптации ветеранов. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» содействует процессу, способствует трудоустройству, переобучению, повышению квалификации бойцов. По решению губернатора Василия Анохина в регионе с февраля была запущена образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки руководителей из числа ветеранов, тех, кто доказали свою преданность Отечеству на поле боя и готовы внести свой вклад в развитие родной Смоленщины на гражданском поприще», – отметила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полушкина.