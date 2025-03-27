Как защитить подростка от онлайн-вербовки?

Войти в доверие, запугать, пообещать «легкие деньги» или приключения — эти и другие приемы активно используют преступники, чтобы склонить подростков к поджогам и порче инфраструктуры.

С 2022 года на территории России участились случаи поджогов объектов энергетики, связи, транспортных узлов и другой стратегически важной инфраструктуры. Значительную часть этих преступлений совершают подростки, а следствие и суд часто классифицируют их как диверсию либо терроризм. Преступники манипуляциями и шантажом втягивают несовершеннолетних в эти схемы, пользуясь тем, что подростки проводят много времени в Интернете и не соблюдают правила безопасности.



Почему злоумышленники выбирают подростков



Дети и подростки — самая уязвимая категория пользователей соцсетей: их способность быстро осваивать компьютерные технологии не всегда означает соблюдение правил информационной безопасности: многие становятся жертвами манипуляций, не осознавая последствий своих поступков.

Коммуникацию злоумышленники налаживают через социальные сети и мессенджеры.

«Особо опасным является использование анонимных мессенджеров и каналов, таких как Telegram, Discord, в которых ребята могут общаться с вербовщиками, не подозревая подвоха», — отмечают в Альянсе по защите детей в цифровой среде.

Критическое мышление у детей и подростков только формируется. Поэтому авантюры «сетевых знакомцев», с которыми ребенок ни разу не встречался вживую, часто воспринимаются как элемент игры. Отсутствие зрелого понимания последствий своих поступков делает подростков особенно уязвимыми для манипуляций.



Как происходит вербовка детей



Процесс вербовки в преступные схемы чаще всего начинается невинно. Злоумышленники могут создавать видимость дружеского общения, предлагать ребятам помощь в учебе, финансовую поддержку, «путевку во взрослую жизнь» или просто знакомство с людьми, имеющими схожие интересы. Но постепенно эти предложения превращаются в запросы на выполнение незаконных действий

Один из наиболее распространенных видов преступлений с участием подростков — порча объектов инфраструктуры. Выдается поручение, которое кажется простым в исполнении, не требующим специальных познаний и особой подготовки: отыскать сообщников, распределить роли, выбрать объект для поджога, продумать план проникновения на объект. По указке вербовщиков жертва покупает в хозяйственном магазине компоненты для горючей смеси, а само преступление уже не занимает много времени — счет идет на минуты.

Чтобы убедить ребенка выполнить такой запрос, преступники используют различные психологические приемы, обещают быстрый заработок или увлекательный квест, невероятный рост популярности в соцсетях после публикации видео с выполнением задания. В жестких сценариях могут взломать аккаунт соцсетей, уговорить прислать фотографии интимного характера и затем шантажировать школьника, угрожать, что разошлют эти фото всему классу. Еще могут попросить «копеечку» за прокачку персонажа в игре или в качестве доната, а потом запугивать тем, что деньги ушли на поддержку терроризма, и теперь на родителей заведут уголовное дело. Способов надавить на детскую психику — великое множество.

Самая распространенная мотивация — возможность заработать деньги. За выполнение таких заданий, как поджог базовых станций сотовой связи, релейных шкафов на железной дороге, транспорта или других объектов, подросткам обещают до 30 тыс. рублей.

Вербовщики убеждают ребенка в том, что его действия не нанесут особого ущерба. Но последствия, вопреки ожиданиям юного диверсанта, могут быть прискорбными.



Как родители могут защитить ребенка от вербовки



Специалисты рекомендуют установить на смартфон или ноутбук ребенка программу «родительского контроля», чтобы ограничить доступ к подозрительным источникам. Но это, скорее, относится к детям помладше. В подростковом возрасте главное — наладить доверительное общение в семье.

По оценке аналитиков Альянса, практически все подростки (96%) сталкиваются с какими-либо видами цифровых угроз. При этом каждый пятый подросток не обращается за поддержкой к родителям при возникновении угроз психологического характера. Важно, чтобы ребенок мог рассказать о тревожных звоночках маме или папе, зная, что будет услышан и правильно понят.

«Родители играют ключевую роль в предупреждении вербовки своих детей в преступные схемы, — убеждена председатель Альянса Елизавета Белякова. — Очень важно создать атмосферу доверия в семье, чтобы подростки могли открыто обсуждать свои переживания и проблемы».

Подростки должны знать, что предложение «легких денег» от неизвестных лиц в соцсетях, группах и каналах мессенджеров, даже если поначалу оно кажется безобидным, на 100% связано с чем-то опасным и незаконным. Разъясните, что действия, которые подросток может посчитать хулиганством, на самом деле серьезно изменят жизнь к худшему. Избегайте банальных страшилок, постарайтесь ссылаться на реальные истории о сверстниках. Попутно попробуйте выяснить, не задолжал ли ребенок кому-нибудь в школе или во дворе.

Если ребенок рассказал вам о попытке вербовки, просто заблокировать подозрительный контакт и ограничить доступ к Интернету будет недостаточно. В ситуации онлайн-вербовки необходимо обратиться в правоохранительные органы. Чем больше информации получат сотрудники органов внутренних дел, тем больше вероятность того, что преступник не сможет использовать в своих целях ни вас и вашего ребенка, ни детей и взрослых из вашего окружения.