Сергей Эсальнек: экономическая политика Смоленской области полностью соответствует задачам, поставленным руководством России

Сегодня Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе Правительства России. Премьер-министр отметил уверенный рост российской промышленности за последние несколько лет.



О работе промышленного сектора Смоленской области рассказал исполнительный директор «Научно-промышленного союза» Сергей Эсальнек:

«Цифры и тенденции экономического развития России, озвученные Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, чётко демонстрируют курс на достижение технологического суверенитета — задачи, поставленной Владимиром Владимировичем Путиным. И в этом отношении принципиально важным моментом, на мой взгляд, является активное участие предпринимателей в укреплении потенциала отечественной промышленности.

Промышленники Смоленщины сегодня работают в одной команде с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным, экономическая политика которого, направленная на новую индустриализацию региона полностью соответствует задачам, поставленным руководством России. Например, старт проекта «Беспилотные авиационные системы» в нашей области, в котором активное участие принимают предприятия, входящие в «Научно-промышленный союз», хорошо иллюстрирует практические действия в заданном направлении».