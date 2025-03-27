Собственное дело на селе

О том, как жителям сел заключить соцконтракт, превратив ведение хозяйства в реальный доход, шла речь на организованной в Смоленске встрече за круглым столом. Она была проведена в рамках проекта «Единой России» «Российское село» в штабе общественной поддержки с участием представителей профильных ведомств, руководства Смоленского регионального филиала «Россельхозбанка», а также смолян, которые уже заключили социальный контракт для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Только в прошлом году этой возможностью воспользовались 92 жителя сел, на развитие хозяйства они получили суммарно 41 млн рублей (большая часть – из федерального бюджета). Это в четыре раза больше, чем в 2023 году. Однако, как подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов, на достигнутом результате останавливаться нельзя, принципиально важно, чтобы активных смолян, которые получают финансовую поддержку, становилось с каждым годом больше.

Главным критерием для предоставления соцконтракта является уровень дохода – он не должен превышать прожиточного минимума в расчете на одного члена семьи. С 2025 года на это не будет влиять единое пособие на ребенка – так программой смогут воспользоваться еще больше многодетных родителей. Они будут получать поддержку в приоритетном порядке.

В мероприятии приняла участие и делегация Сафоновского округа. В ее составе – получатели господдержки, которые имеют положительный опыт в реализации соцконтрактов: Ирина Анисимова и Светлана Авдеева.

Светлана рассказала о своем семейном бизнесе: вместе с сыном Егором она занимается продажей инкубационного яйца и молодняка сельскохозяйственной птицы. В 2023 году семья организовала подсобное хозяйство в селе Васильевском, в 2024-м были получены средства соцконтракта на дальнейшее развитие. Сегодня хозяйство насчитывает 16 пород птицы, в том числе декоративной: фазаны, павлины, цесарки. И это только начало! Благодаря соцконтракту вывод птицы в сезон увеличился в пять раз, а реальные доходы выросли в 2,5 раза. В настоящий момент Светлана Авдеева проходит обучение в центре «Мой Бизнес» для получения гранта «Первый старт». Направить его она планирует на развитие мясного птицеводства и переработку продукции из мяса курицы. Светлана не собирается останавливаться на достигнутом, планирует заняться таким направлением, как сельский агротуризм.

Ирина Анисимова живет в Николо-Погорелом и занимается переработкой молока. Она производит творог, сметану, масло, сыр, йогурт, ряженку. Узнав о соцконтракте, решила приобрести еще одну корову и намерена дальше развивать свое дело, увеличивая объемы производства качественной молочной продукции.

«Важно, чтобы как можно больше людей узнавали о возможностях, которые существуют – что можно получить средства, на них приобрести животных, выпускать продукцию и ее реализовывать. Мы пригласили на встречу тех, кто уже заключил социальный контракт, дабы реальным примером сподвигнуть других, чтобы они тоже воспользовались господдержкой и развивали свое дело на селе. Следующим этапом, когда производство увеличится, может стать создание кооперативов, в которые объединятся несколько ЛПХ. Для них появятся новые возможности и формы поддержки – гранты до 70 млн рублей. Наши депутаты продолжат работать с местной властью, чтобы программу продвигать и средства могли получить те, кто в них особенно нуждается», – отметил Игорь Ляхов.

https://smolensk.er.ru/