﻿Смоленская АЭС: порядка 92 % жителей Десногорска поддержали необходимость активного развития атомной энергетики





Результаты социологического исследования подтвердили, что жители региона доверяют атомной энергетике как надежному и экологичному источнику энергии.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного в начале 2025 года независимым аналитическим агентством «ИМИДЖ-ФАКТОР», 93% жителей Смоленской области одобряют использование атомной энергетики, как одного из способов обеспечения страны электроэнергией. В г. Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, этот показатель составил 95,5%.

В исследовании приняли участие порядка 1 000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в Смоленске, Десногорске и других крупных населенных пунктах области. Всего оно охватило 11 регионов РФ.

Эксперты отметили, что в общественном мнении по отношению к Смоленской АЭС наблюдается положительная динамика. Это связано, в том числе, с приверженностью политике открытости, которой САЭС придерживается в своей работе. Так, доля позитивных оценок её деятельности за год в регионе выросла на 2% и составила 90,5%, в Десногорске – 94,3%.

«Результаты исследования подтверждают, что жители региона доверяют атомной энергетике как надежному и экологически чистому источнику энергии, – подчеркивает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Наша станция, как и другие российские АЭС, вносит свой вклад в обеспечение энергобезопасности страны, оставаясь в регионе одним из крупных работодателей и налогоплательщиков. Высокий уровень поддержки со стороны населения – результат нашей слаженной работы с Концерном «Росэнергоатом», Правительством Смоленской области, администрацией Десногорска, депутатами и общественными организациями под эгидой Госкорпорации «Росатом».

Напомним, что в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденную Правительством РФ, включено строительство Смоленской АЭС-2 в составе 2-х энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения «3+», которые планируется ввести в эксплуатацию с 2033 по 2035 год. Согласно социологическому исследованию, строительство САЭС-2 поддерживают 75,8% жителей региона и 98,3% десногорцев.

«Являясь важным элементом энергосистемы Российской Федерации, атомная энергетика несет с собой позитивные изменения на территориях своего присутствиях, — считает губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Совместно с Госкорпорацией «Росатом» мы реализуем проекты по созданию комфортных общественных пространств, развитию инфраструктуры, поддерживаем образовательные и культурные инициативы. Значительные преобразования можно увидеть в Десногорске, где благодаря нашей кооперации появляются современные возможности для отдыха, спорта и активного досуга. Такое партнерство – яркий пример работы социально ответственного бизнеса и государства на благо населения. Мощным стимулом дальнейшего экономического, промышленного и технологического движения к устойчивому развитию станет и строительство новых энергоблоков».

Справка:

Правительство РФ и профильные ведомства, в том числе, Госкорпорация «Росатом», уделяют большое внимание социально-экономическому развитию регионов, от которого напрямую зависит благополучие и качество жизни каждой российской семьи. Создание комфортных условий жизни для граждан страны — одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации – три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото — Марина Михальчик