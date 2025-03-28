Руслан Смашнев: Опыт и силы наших ветеранов необходимы на муниципальной и государственной службе

Опыт, силы и возможности ветеранов и участников специальной военной операции необходимы на муниципальной и государственной службе. Такое мнение выразил сенатор РФ, член Общественного совета программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Руслан Смашнев по итогам встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с участниками проекта.

Сенатор подчеркнул, что Валентина Матвиенко очень глубоко погружена в тему поддержки участников СВО. Совет Федерации занимается законодательным обеспечением всех вопросов, в первую очередь, социальных, связанных с военнослужащими и членами их семей.

«И общение состоялось очень доброе, теплое, душевное. Валентина Ивановна поинтересовалась у ребят, как выстроена система поддержки в нашем регионе. Обратила внимание на то, что их опыт, силы и возможности необходимы на муниципальной, государственной службе, что их там ждут. И пожелала всего самого наилучшего и еще раз поблагодарила за ту работу, за ту службу, которую они осуществляли в зоне специальной военной операции», — рассказал Руслан Смашнев.Напомним, встреча председателя Совета Федерации с участниками программы «Герои СВОего времени. Смоленск» прошла в рамках Дней Смоленской области в верхней палате парламента.