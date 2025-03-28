Театр – не мода, театр – жизнь!

На театральный капустник, приуроченный Международному дню театра, в Центральный дворец культуры собрались сафоновцы разных возрастов. Свою любовь к театру засвидетельствовали как совсем юные артисты – воспитанники детских садов, так и школьники, а также работающая молодежь.

Как всегда на высоте были любимцы публики из народного коллектива молодежного экспериментального театра «Этюд» во главе с режиссером Владимиром Коробковым. Немало спектаклей мы видели с участием Татьяны Медведевой, Юлии Наумовой, Евгения Голикова, Павла Голованова, Владимира Коробкова.

Вот уже четверть века выходят на сцену многие из них, даря публике позитив, заряжая хорошим настроением. Признанием таланта режиссера Владимира Коробкова, актрисы Татьяны Медведевой являются их многочисленные награды, в том числе на театральных фестивалях.

Любовь к театру передалась и дочери Татьяны Медведевой, пятилетней Есении.

Юная воспитанница детского сада №10 выступила на театральном капустнике в составе образцового коллектива «Сказка». По словам режиссера Елены Коробковой, к ней на занятия приводят малышей с трехлетнего возраста.





В игровой форме дети с удовольствием перенимают секреты актерского мастерства, сценической речи. Как рассказала мама одного из воспитанников, Елисея Боридько, исполнившего стихотворение про оркестр, он пришел на занятия к Елене Викторовне в пятилетнем возрасте. Сейчас мальчику восемь лет, он учится во втором классе средней школы № 8.

Полюбились зрителям выступления маленьких звездочек из театрального коллектива «Сказка», – таких, как Анна Дударева, сестры Амалия и Эмилия Мормулевы.

На театральном капустнике было много искрометного юмора, на глаза выступали слезы от смеха, не смолкали аплодисменты в подтверждение любви к театру и нашим талантливым актерам вне зависимости от их возраста.

Татьяна ГЛЯШОВА