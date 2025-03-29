Как режиссер Сахновский незаменим

В рамках проекта «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтерского города», получившего поддержку Президентского фонда культурных инициатив, в Сафоновском историко-краеведческом музее прошел лекторий, посвященный деятельности нашего земляка Василия Григорьевича Сахновского.

Василий Григорьевич родился на железнодорожной станции Дорогобуж (так тогда назывался наш населенный пункт) в 1886 году.

С детства был участником театрального кружка, что в дальнейшем привело его к режиссерской работе. Он был основателем нескольких театров, но самой главной его любовью был МХАТ.

В.Г. Сахновский был не только режиссером, автором публикаций о театре, но и театральным педагогом.

Традиции, заложенные когда-то почитателями Мельпомены, продолжаются и в наши дни. Многие сафоновцы занимаются в театральных коллективах, спектакли которых пользуются большой популярностью.

