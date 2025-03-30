Доход немыслим без хлопот

– это может подтвердить жительница Николо-Погорелого Ирина Анисимова

Только упорные, трудолюбивые, готовые просыпаться ни свет ни заря под голосистые петушиные крики люди российских сел обзаводятся личным подсобным хозяйством, обеспечивая продуктами не только собственные семьи, но и реализуя излишки желающим.

Ирина Анисимова – одна из таких тружениц, хлебосольная хозяйка, заботливая мама трех детей и любящая бабушка пятерых внуков, готовая приютить и накормить родных и друзей.

К сельскому труду она приучена с детства. Доить корову, косить, заготавливать сено – все эти премудрости передались ей от бабушки и мамы, живших в деревне Березки Николо-Погореловского сельского Совета.

По окончании школы Ирина работала в сельском Доме культуры. Выйдя замуж, вскоре обзавелась собственным хозяйством. Прилавки магазинов в ту пору были пусты, выручало личное подворье с коровой, поросятами, птицей.

Как-то Ирина Анисимова повела свою буренку осеменять на ферму местного совхоза «Батищевский». В стойлах застала недоеных коров. Только взглянула на них – и сердце захлестнула жалость. Директор хозяйства Геннадий Константинов обратился к молодой женщине с просьбой о помощи:

– Выручай! Доярка пьет, не выходит на работу. Подмени ее, пожалуйста, временно!

Пришлось пойти навстречу руководителю. Около трех недель трудилась на ферме, спасая бедственное положение. Оценив, как ловко Ирина управляется с дойным стадом, Геннадий Александрович предложил:

– У нас в Николо-Погорелом строится новый поселок, скоро сдадим очередной дом со всеми удобствами. Останешься на ферме – получишь ключи от него.

Упустить такой шанс Ирина не могла. Решение было принято, и вскоре семья Анисимовых всем составом: муж с женой, а также маленькие дочка и сыном, перебралась из 14-метровой комнатушки без каких-либо удобств в просторный благоустроенный дом.

На ферме Анисимова отработала шесть лет. Она могла продолжать и дольше, если бы к ее просьбе о переводе поближе к дому прислушалось новое руководство. Дети в ту пору уже стали школьниками, собственное хозяйство было довольно большим, а летняя дойка находилась в 10 километрах от Николо-Погорелого, в Березках. Как ни просила Ирина зоотехника войти в ее положение, как ни объясняла, что ей надо детей накормить, своих коров подоить, к ее словам не прислушались.

Когда Анисимову пригласили на работу в магазин райпо, она охотно согласилась. С благодарностью отзывается о председателе Сафоновского райпо Викторе Ивановиче Павлове, давшем возможность поработать ее дочери в сложный для семьи период, после развода с мужем.

После рождения младшего сынишки, Максима, мать помогла Ирине

купить личный автомобиль. Бабушка была с детьми, пока дочь училась в автошколе. Получив права, молодая женщина смогла сесть за руль, отвезти молоко для продажи на рынок. Сначала ассортимент был ограниченным: молоко, творог, сметана. Сумки оттягивали руки, в летний сезон не всегда удавалось все продать. На помощь пришел интернет с многочисленными рецептами для хозяек. Первые партии йогуртов, сгущенки, сыров, масла сливочного пробовали, конечно, домочадцы. «Вкус изумительный!» – хвалили дети продукты глубокой переработки. Ирина с удовольствием освоила изготовление не только мягких сыров, но и вытяжных, рассольных. Все это надо было расфасовать, заказав соответствующую тару. Ассортимент расширился, горожане не остались равнодушными к изысканным натуральным продуктам. Конечно, больше времени пришлось проводить на кухне, зато поездки на рынок теперь можно было планировать два раза в неделю.

Выросли дети, у старших появились свои семьи. Младший учится в Смоленске по специальности «Гостеприимство и туризм». Именно он, ее надежный помощник Максим, стал опорой в делах по хозяйству. Он с детства отличался старательностью, исправно выполнял данные ему поручения. Приезжая домой на выходные и на каникулы, Макс построил гараж, взялся за ремонт дома, изготовил и развесил на яблонях скворечники.

– Без его поддержки я не решилась бы на заключение социального контракта, – призналась Ирина, когда мы с начальником отдела сельского хозяйства Светланой Казановой приехали к ней, чтобы посмотреть на произошедшие в ЛПХ перемены.

У Анисимовой две коровы: Роза и Монеточка. Вторая уже старовата,

ей нужна замена. На средства соцконтракта планируется приобрести корову айрширской породы (с расчетом на высокую жирность молока и хорошие надои). Уже закуплены корма, дизельный генератор с пусковым устройством к нему, профессиональные кастрюли для производства творога. Теперь перебои с энергоснабжением не будут казаться катастрофичными.

В минувшем году Ирина зарегистрировалась как самозанятая. Узнав о возможности заключения соцконтракта для ведения личного подсобного хозяйства, она обратилась в администрацию Сафоновского района, где получила поддержку. Иначе и быть не могло: эта мера по борьбе с бедностью предназначена для таких, как она, людей, готовых трудиться и обеспечивать семьи. Комиссия приняла поданную заявку, специалисты «Россельхозконсультирования» безвозмездно помогли составить бизнес-план. Ирина благодарна им, а также специалистам ветстанции, которые делают животным прививки, периодически проводят забор крови на лейкоз, бруцеллез…

Когда хозяйка угощала нас ароматным кофе с вкуснейшими продуктами собственного приготовления, зашел разговор о том, что каждому человеку необходимо не только работать, но и отдыхать. Я спросила напрямую:

– Как, имея собственную мини-ферму, выкраивать время для себя?

Ирина не стала кривить душой: конечно, это проблематично. Но сын с дочерью все же отпустили ее в прошлом году в Калининград, на встречу с учителями. С душевной теплотой она отозвалась об этих людях, любимых и дорогих. С хозяйством этим временем управлялись Максим с Катей: сын доил коров, дочь делала творог.

Увлекшись изготовлением сыров, Ирина берет онлайн-уроки у сыровара, способного, по ее словам, творить чудеса. В заключение обучения женщина мечтает вырваться на несколько дней, чтобы воочию понаблюдать за производством сыров, узнать необходимые секреты.

Когда мы говорили о помощи близких, собеседница призналась: старших детей старается не напрягать просьбами, ведь у них семьи, свои заботы. С улыбкой припомнила, как четырехлетняя внучка Олечка, придя с мамой к бабушке, заявила: «А я буду тебе помогать, научи меня!».

Памятна для Ирины и поездка вместе с другими сельхозпроизводителями на ярмарку в Смоленск по приглашению ее организаторов Сергея Пыхова и Светланы Казанцевой. Там вся ее продукция была раскуплена, а сама она получила Благодарность и премию от Министерства сельского хозяйства Смоленской области.

Немало значат для Ирины Анисимовой и обращенные к ней слова поддержки секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова. Во время недавней встречи в Смоленске он напомнил о том, что в течение ближайших трех месяцев получатели господдержки могут рассчитывать на получение областного сертификата на сумму 350 тысяч рублей. На эти средства можно будет обзавестись сыроварней, холодильниками, приобрести комплект электропастуха…Одним словом, перспектива развития своего дела не может не радовать. Только бы хватило сил на осуществление задуманного!

Татьяна ГЛЯШОВА