Исполняется 11 лет воссоединению Крыма с Россией



18 марта исполняется 11 лет с того момента, как Республика Крым стала полноправным субъектом Российской Федерации.

За эти годы Крым значительно преобразился: возведены крупнейшие инфраструктурные сооружения, реализованы энергетические проекты, построены десятки социальных объектов.

По данным социологов, абсолютное большинство россиян считают, что вхождение Крыма и Севастополя в состав нашей страны принесло обоюдную пользу. А 84% жителей РФ считают, что присоединение Крымского полуострова стало одним из символов возрождения страны как державы, способной отстаивать свои интересы на мировой арене.

Как вы оцениваете историческое значение воссоединения с Крымом?

Какую пользу принёс этот процесс российским регионам?

Какие меры необходимо предпринять для усиления экономических связей вашего региона с Крымом?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало важным этапом в восстановлении исторических и культурных связей, которые связывают наш народ с полуостровом. Крым имеет глубокие корни в российской истории и культуре, начиная с XVIII века, когда он вошел в состав Российской империи. Этот регион стал домом для множества выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие русской литературы, искусства и науки.

Связь Крыма со Смоленской областью можно проследить через деятельность князя Григория Потемкина, который сыграл ключевую роль в присоединении Крыма к Российской империи в XVIII веке. Потемкин, будучи одним из самых влиятельных государственных деятелей своего времени, активно занимался развитием южных территорий России, включая Крым.

Потемкин родился в Смоленской губернии, и его корни связаны с этой областью. Это создает интересный культурный и исторический контекст, который связывает два региона. В процессе освоения Крыма Потемкин не только способствовал его интеграции в Российскую империю, но и инициировал множество реформ, направленных на развитие инфраструктуры, экономики и социальной сферы полуострова.

Под его руководством были построены новые города, такие как Севастополь, а также развивалась торговля и сельское хозяйство. Потемкин также заботился о привлечении новых жителей в Крым, что способствовало этническому и культурному разнообразию региона. Эти усилия создали предпосылки для дальнейшего развития Крыма как важной части Российской империи.

Крым — это не только географическая территория, но и символ единства нашего народа. Здесь расположены исторические памятники, такие как Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и множество других, которые напоминают о нашей общей истории. Воссоединение позволило сохранить и приумножить культурное наследие, которое составляет гордость нашей страны.

С гуманитарной точки зрения, важно отметить, что воссоединение Крыма дало возможность сохранить культурные традиции и обычаи различных народов, населяющих полуостров. Это многообразие создает уникальную культурную среду, где переплетаются русские, украинские, татарские и другие традиции. В этом контексте важно поддерживать диалог между этническими группами и способствовать взаимопониманию.

Кроме того, воссоединение открыло новые горизонты для культурного обмена. Мы видим активное развитие образовательных программ, фестивалей и выставок, которые способствуют укреплению связей между Крымом и другими регионами России. Это создает возможности для молодежи, которая может узнать больше о своей истории и культуре.

Воссоединение Крыма с Россией — это не только политический шаг, но и важный шаг к сохранению и развитию нашего общего культурного наследия. Мы должны продолжать работать над укреплением этих связей и поддерживать гуманитарные инициативы, которые помогут нам лучше понять друг друга и сохранить наше богатое наследие для будущих поколений.

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Понажев Юрий Олегович

Юрист



Российская цивилизация исторически сложилась как союз народов, с христианским культурным ядром и важнейшими компонентами исламской, буддийской, иудейской и других культур. И Крым исторически отражает эту российскую культурную традицию в миниатюре. При этом история Крыма имеет гораздо более древние корни, чем история центральных областей России, и восходит к древней европейской культурной традиции, основанной на разнообразии традиционных культур, обогащавших друг друга в ходе своего развития. Тот же крымский Херсонес Таврический, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, был основан в 424-421 годах до нашей эры — более чем за 1200 лет до появления Древнерусского государства! Появившись как классический эллинистический полис-крепость, город на протяжении тысячелетий побывал частью различных государств-цивилизаций — от Римской и Византийской империи до Боспорского царства, Трапезундской и Османской империй. История Крыма, таким образом, включает в себя элементы и древнегреческой культуры, и культур Древнего Рима, и кочевников — скифов и хазар, и мусульманской культуры Крымского ханства, и, конечно же, православной культуры, которая берёт начало в Византийской культурной традиции и продолжает себя в Российском государстве. После крушений Византийской империи культурную преемственность православной традиции унаследовало Государство Российское, что нашло в том числе отражение в известной концепции “Третий Рим”. И в этой связи именно Крым стал важным связующим звеном, объединяющим византийский исторический период и наследующую ему русскую культурную традицию. Но и другие культурные компоненты (татарская мусульманская традиция), конечно же, играли важную роль в жизни полуострова и Таврического региона.

И в наши дни Крым, с одной стороны, чётко ориентирован на русскую культурно-религиозную традицию, что проявляется, например, в лояльности населения русским традициям, несмотря на то, что в течение определённого времени Крым находился вне России. Можно вспомнить, например, массовые митинги крымчан, акции протеста в Судаке и Феодосии в 2006 году против учений НАТО, в которых участвовали, в том числе российские политики, коммунисты Геннадий Зюганов и Николай Харитонов. Можно вспомнить и деятельность бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который посещал Крым с визитами и пользовался там огромной популярностью, в то время были подписаны важные соглашения между Крымом и Москвой о сотрудничестве в различных областях. И население Крыма на всех выборах голосовало всегда за политиков, выступавших за диалог и дружбу с Россией. С другой стороны, крымская политическая культура с учётом богатой истории и диалога культур, всегда отвергала национализм. И сегодня государственными языками Крыма являются русский, крымско-татарский и украинский, осуществляется вещание СМИ на национальных языках, например, крымскотатарского телеканала “Миллет”. Конечно, определённые сложные вопросы имели место, например, проблемы так называемого самозахвата земель общинами, однако постепенно основная часть этих проблемных вопросов, связанных и со сложной историей Крыма, переходит в правовое поле. В настоящее время Крым прочно интегрирован в российскую экономику, правовое поле, а после восстановления водоснабжения с материка созданы предпосылки для улучшения ситуации в сфере коммунального и сельского хозяйства, что очень важно для крымчан, поскольку так называемая “водная блокада” длительное время негативно влияла на обеспечение потребностей народного хозяйства в сфере водоснабжения, что, кстати, негативно влияло и на санитарную ситуацию в регионе, поскольку накопление воды в бочках из-за дефицита водопроводной воды для последующего использования создавало опасные предпосылки для распространения инфекционных заболеваний. Теперь эти трудности в целом преодолены.

Для российских регионов сотрудничество с Крымом и Севастополем имеет большой потенциал, как с точки зрения развития туризма, так и для укрепления экономических связей, главное здесь — понять, какие товары и услуги будут востребованы каждой стороной в ходе такого сотрудничества; тем самым структура торгового сотрудничества станет эффективной и современной. После усиления антироссийских санкций многие компании стали открыто создавать свои подразделения в Крыму, постепенно уходит в прошлое ситуация, когда на полуострове по сути, действовали только локальные банки и мобильные операторы. После начала СВО Крым, по сути, окончательно интегрировался в российскую экономику.

Смоленщна и Крым имеют прочную общую историческую платформу для взаимодействия. Говоря об истории Черноморского флота, можно вспомнить, какую важную роль сыграли для Крыма смоляне князь Григорий Потёмкин и адмирал Нахимов. Как отмечено в недавнем поздравлении Правительства Смоленской области в связи с памятной датой воссоединения Крыма с Россией, “в годы Великой Отечественной войны крымское небо мужественно защищали родившиеся на Смоленской земле лётчики-асы Евграф Рыжов, Иван Воробьёв и Владимир Лавриненков. Крымчанка Мария Октябрьская на своём знаменитом танке «Боевая подруга» освобождала Смоленщину от немецко-фашистских захватчиков”. Конечно, важно, чтобы общее историческое прошло нашло отражение и укреплении хозяйственных связей Крыма и Смоленской области. Надеюсь, что регионы найдут возможности увеличить взаимные инвестиции и активизировать взаимную торговлю. Ещё в последние недели нахождения Крыма в составе Украины, 19 февраля 2014 года, было заключено соглашение между Советом министров Крыма и Администрацией Смоленской области о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве. Следует рассмотреть вопрос о заключении нового аналогичного соглашения между Крымом и Смоленщиной, поскольку в рамках единого государства возможностей для такого сотрудничества стало кратно больше.