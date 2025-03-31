Смоленск принимает «Марафон Победы – преемственность поколений»

Международная информационно-патриотическая акция Росреестра объединяет города-герои и проходит в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В сквере Памяти Героев прошёл митинг, на котором почтили память погибших в годы войны. В возложении цветов к Вечному огню приняли участие гости из Республики Беларусь, активисты ветеранских, молодёжных и детских организаций, сотрудники регионального управления Росреестра, представители органов власти Смоленской области. Также состоялась церемония передачи копии Знамени Победы и флага Росреестра в город-герой Минск.

«Эти важные символы были доставлены к нам из Мурманска, а ранее побывали в других городах-героях», – пояснил Василий Анохин.

Руководитель Управления Росреестра по Смоленской области Артём Костин прикрепил значок с гербом региона к Знамени Победы, после чего оно было передано в Беларусь.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



2025 год — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год Защитника Отечества. В этом году будет проведено большое количество патриотических мероприятий, направленных на защиту исторической памяти о подвиге советских воинов, вставших на защиту Отечества от фашистской угрозы. Очень важным и интересным мероприятием является акция Росреестра “Марафон Победы — преемственность поколений”. В рамках первого этапа акции в 2023 году была организована торжественная передача копии Знамени Победы и флага Росреестра от Дальневосточного до Северо-Западного федеральных округов. Как отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, “на постоянной основе Молодежный совет Росреестра при поддержке профсоюзной организации ведомства проводит просветительские мероприятия, ухаживает за воинскими захоронениями, навещает и оказывает помощь ветеранам”. Второй этап Международной информационно-патриотической акции «Марафон Победы — преемственность поколений» взял своё начало в 2024 году в Центральном аппарате Росреестра. В прошлом году акция стала не только международной, включив в свой маршрут Белоруссию, но и полярной. В рамках национальной ледокольной экспедиции «Время героев на Северном полюсе» копии Знамени Победы и флага Росреестра побывали на Северном полюсе.

В 2025 году мероприятия в рамках акции прошли и в Смоленске. Копии Знамени Победы и флага Росреестра, побывав в различных городах-героях, прибыли в Смоленск из Мурманска, а затем будут направлены в братский Минск, при этом к Знамени Победы был прикреплён значок с гербом Смоленской области. В рамках церемонии также был передан список из 67 военнослужащих Брестского гарнизона 1941 года, родом из Смоленской области, и памятная гильза с землей из Брестской крепости.

Акция Росреестра примечательна тем, что она объединяет историческую память городов-героев, которые внесли огромнейший вклад в борьбу с фашизмом. Очень важно, что акция приобрела международный характер, мероприятия в рамках акции включают ледокольные экспедиции и акции в Республике Беларусь. В настоящее время между Россией и Беларусью существует уже значительное количество патриотических акций, объединяющих народы и напоминающие им о совместном подвиге в ходе борьбы с фашизмом. Одной из таких акций, является, например, культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов России и Белоруссии. Акция “Марафон Победы – преемственность поколений” станет ещё одним важным мероприятием, демонстрирующим единство и общее историческое прошлое наших народов.

Полагаю, что географию Акции “Марафон Победы – преемственность поколений” можно было бы расширить. С учётом наметившегося диалога между Россией и США можно было бы, например, инициировать мероприятие в рамках акции на Международной космической станции с целью отметить вклад союзников в общую Победу над фашизмом.