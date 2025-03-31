Урок кибербезопасности

VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

В рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» VK расскажет учащимся 1 – 11 классов о том, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании и как защитить себя и близких от интернет-мошенников.

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» – всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам об основных правилах безопасного поведения в сети. Материалы доступны на сайте.

В этом году VK познакомит школьников с технологиями информационной безопасности, а также поделится советами, как уберечь представителей старшего поколения от мошенников в интернете. В новых видеороликах блогер Антон Корюшкин из подводного города Нижнефорельска расскажет ребятам, как устроены алгоритмы, которые обеспечивают информационную безопасность социальных сетей, какими способами можно усилить защиту личных аккаунтов и по каким признакам можно понять, что в сети с тобой взаимодействует кибермошенник.

Ведущие эксперты VK по информационной безопасности разработали методические материалы, а также подготовили обучающие ролики для проведения уроков в школах по всей стране. Материалы адаптированы для учеников разного возраста: для 1 – 4 классов, для 5 – 8 классов и для 9 – 11 классов.

Также в рамках проекта VK запустит для всех желающих специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite. Пользователи смогут больше узнать про информационную безопасность и технологии, которые ее обеспечивают.

Справочно:

В 2024 году в рамках проекта «Цифровой ликбез» уроки от VK посмотрели больше 500 тысяч школьников со всей страны. Проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

VK также развивает Центр безопасности VK. В нём можно узнать о решениях для защиты аккаунта VK ID, технологии беспарольного входа, стратегиях мошенников и мерах VK для борьбы с ними. В разделе доступны лекции от экспертов по безопасности для аудиторий разного возраста, квиз для оценки уровня знаний по основам киберграмотности. Центр дополняется актуальными материалами и рекомендациями.