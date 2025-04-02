В Смоленской области росгвардейцы провели военно-патриотическое мероприятие

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Смоленской области и отдельного отряда специального назначения «Меркурий» побывали в детском санаторно-оздоровительном лагере «Прудок», где провели для участников специализированной профильной смены занятия.

В начале мероприятия заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Антон Супрун рассказал ребятам об истории образования и традициях войск правопорядка, а также о подразделениях ведомства.

В свою очередь сотрудники СОБР «Сигма» провели для ребят мастер-классы по тактической медицине, по высотной и минно-подрывной подготовке. Самые смелые под наблюдением сотрудников спецподразделения спустились с небольшой высоты.

«Мне было интересно научиться вязать различные типы узлов и попробовать спуститься с высоты. Спасибо, за такую познавательную встречу», — поделился впечатлениями участник специализированной профильной смены.

Военнослужащие отряда показали комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и развитие мышечной системы.

Сотрудники вневедомственной охраны напомнили ребятам основы безопасного поведения дома и на улице. После чего провели для школьников показательную тренировку при срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта.

В завершение мероприятия росгвардейцы ответили на вопросы о ведомственных Вузах, рассказали о специальностях и условиях поступления.