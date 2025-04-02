Петр Илюхин: Важно, чтобы наши герои нашли достойные рабочие места на предприятиях региона или в органах власти

Заместитель председателя Правительства Смоленской области – министр промышленности и торговли региона Петр Илюхин встретился с военнослужащими отряда спецназа «Меркурий», чтобы обсудить перспективы их участия в региональном проекте «Герои СВОего времени. Смоленск».



Программа, запущенная по поручению губернатора Василия Анохина, стала региональным аналогом федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Её цель – укрепление управленческой команды области за счёт вовлечения ветеранов и участников спецоперации в социальную и экономическую жизнь региона.

«На встрече с военнослужащими спецназа обсудили подбор наставников, организацию стажировок и решение вопросов с дальнейшим трудоустройством участников, которые пройдут обучение. Важно, чтобы наши герои нашли достойные рабочие места на предприятиях региона или в органах власти, где их знания и навыки будут востребованы», — рассказал зампред регионального правительства.

После отбора участников ждёт очное собеседование, проверка в Минобороны и зачисление победителей на программу. Каждый получит наставника, в числе которых будут руководители Минпромторга и иных органов исполнительной власти. Выпускникам курсов предложат варианты трудоустройства по их профилю.

Проект «Герои СВОего времени. Смоленск» – это возможность для участников СВО продолжить служение Родине в новом формате, став частью управленческой и экономической системы региона.