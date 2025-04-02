Присоединяйтесь к онлайн-марафону «Подвиг женщин Победы»!

Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы».

Этот марафон – дань уважения и памяти женщинам, внесшим неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они спасали раненых, провожали на фронт близких, заботились о детях, работали в тылу – их подвиг достоин восхищения и памяти потомков.

Как принять участие:

Создайте публикацию в социальной сети «ВКонтакте» с рассказом о женщине (или женщинах) из вашей семьи, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Добавьте к публикации хештег #ПодвигЖенщинПобеды. Сделайте публикацию доступной для просмотра всем пользователям.

Что можно разместить в публикации:

⦁ Короткий рассказ (до 1000 слов) о героине вашей семьи.

⦁ Фотографии героини или архивные семейные снимки (с описанием, если возможно).

⦁ Видео (до 3 минут) с историей женского подвига.

⦁ Клип (1-3 минуты) с рассказом о женском подвиге.

⦁ Цитату или письмо военного времени, связанное с героиней.

⦁ Коллаж, рисунок, иллюстрацию на тему женского подвига.

Истории и материалы участников марафона будут представлены на выставке в Москве, приуроченной к 80-летию Великой Победы.

Онлайн-марафон продлится до 15 апреля 2025 года.

Присоединяйтесь к марафону и поделитесь историями своих героинь! Давайте вместе сохраним память о подвиге женщин Победы!

Подробнее о правилах участия: https://russiancip.ru/meropriyatiya/vserossijskij-onlajn-marafon-podvig-zhenshin-pobedy/

Ждем Ваших историй!