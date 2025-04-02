Присоединяйтесь к онлайн-марафону «Подвиг женщин Победы»!

Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы».
Этот марафон – дань уважения и памяти женщинам, внесшим неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они спасали раненых, провожали на фронт близких, заботились о детях, работали в тылу – их подвиг достоин восхищения и памяти потомков.
Как принять участие:
- Создайте публикацию в социальной сети «ВКонтакте» с рассказом о женщине (или женщинах) из вашей семьи, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
- Добавьте к публикации хештег #ПодвигЖенщинПобеды.
- Сделайте публикацию доступной для просмотра всем пользователям.
Что можно разместить в публикации:
⦁ Короткий рассказ (до 1000 слов) о героине вашей семьи.
⦁ Фотографии героини или архивные семейные снимки (с описанием, если возможно).
⦁ Видео (до 3 минут) с историей женского подвига.
⦁ Клип (1-3 минуты) с рассказом о женском подвиге.
⦁ Цитату или письмо военного времени, связанное с героиней.
⦁ Коллаж, рисунок, иллюстрацию на тему женского подвига.
Истории и материалы участников марафона будут представлены на выставке в Москве, приуроченной к 80-летию Великой Победы.
Онлайн-марафон продлится до 15 апреля 2025 года.
Присоединяйтесь к марафону и поделитесь историями своих героинь! Давайте вместе сохраним память о подвиге женщин Победы!
Подробнее о правилах участия: https://russiancip.ru/meropriyatiya/vserossijskij-onlajn-marafon-podvig-zhenshin-pobedy/
Ждем Ваших историй!
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