Смолян приглашают на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»

Открыт прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени». Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из идей будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на Форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – отметил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета Форума Максим Орешкин.

Генеральный директор Агентства Светлана Чупшева отметила, что за прошедшие годы интерес к Форуму вырос вдвое: в 2024 году количество идей увеличилось на 208 % по сравнению с 2020 годом. «За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие смогут стать частью масштабных преобразований

для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших

граждан», – подчеркнула Светлана Чупшева.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, релевантным национальным инициативам Агентства и отвечающим национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года:

– Национальная социальная инициатива. Отбор пройдёт по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие.

– Национальная предпринимательская инициатива. Тут идеи принимаются по двум ключевым темам: новый бизнес и креативная экономика.

– Национальная технологическая инициатива. Здесь важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ».

– Национальная кадровая инициатива. Фокусировка на идеях и проектах, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами.

– Национальная экологическая и климатическая инициатива. Идеи и проекты в этом направлении призваны сохранить природу, адаптировать страну к климатическим изменениям и создать условия для устойчивого развития.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе идея.росконгресс.рф и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Экспертная оценка идей начинается с момента поступления первого предложения.

Справочно: Организаторы – автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс», соорганизаторы – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и Правительство Нижегородской области

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. № 899 Форум стал ежегодным. За четыре года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 – 23 563, в 2024 – 30 726. Ежегодно около 1 000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов Форума, партнеров и региональных властей.