Уважаемые сафоновцы! Ремонт ж/д переезда!

В связи с проведением ремонтных работ движение автотранспорта через железнодорожный переезд 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенный в районе улицы Районная подстанция г. Сафоново, будет закрыто 3 и 4 апреля 2025 года с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

При необходимости объезд грузового автотранспорта осуществлять через железнодорожный переезд 2 км (в районе ул. Сенная г. Сафоново) и путепровод 315 км Сафоново-Бараново, легкового автотранспорта через путепровод 318 км (в районе ул. Ленина г. Сафоново).