Александр Зайцев: Мы видим поддержку от государства и можем реализовать себя в мирной жизни

Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» поможет ветеранам и участникам специальной военной операции реализовать себя в мирной жизни. Такое мнение выразил участник программы Александр Зайцев.

Молодой человек уже прошел все необходимые испытания и теперь ждет зачисления на обучение.

«Считаю, программа необходима для военнослужащих. Мы видим поддержку от государства и можем реализовать себя в мирной жизни», — сказал Александр Зайцев.

Отметим, более 250 участников написали эссе и прошли необходимое тестирование. Впереди – проверка Минобороны и очные собеседования. Лучше поступят на очный курс программы и смогут получить необходимые управленческие компетенции, которые пригодятся для последующей работы на руководящих должностях.