Губернатор Василий Анохин предлагает закрепить в каждом учебном заведении ответственных по патриотическому воспитанию

Это направление работы обсудили с главами муниципальных округов, руководителями школ, колледжей и техникумов.

Ответственные советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выстраивать взаимодействие с патриотическими организациями, оказывать поддержку участникам СВО и ветеранам в проведении «Уроков мужества» и реализации других просветительских проектов. Присоединится к этой работе и молодежь. Среди них много волонтеров и активистов общественных движений — «Движение Первых», «Юнармия» и других. Содействовать будет и региональный фонд «Защитники Отечества».

– Сегодня особенно возрастает значимость правильного исторического осмысления прошлого и настоящего. Нужно помогать детям анализировать события минувших эпох и современные события. Юные смоляне должны знать защитников Отечества — Героев Советского Союза, России, специальной военной операции. Важна именно содержательная работа для выстраивания диалога с детьми и молодежью, именно поэтому объединяем усилия, – сказал Василий Николаевич Анохин.