Смоленская область присоединилась к Неделе здоровья матери и ребенка (в честь Дня неонатолога 5 апреля)

Бережное отношение к материнству и детству – приоритетное направление государственной политики и здравоохранения. Комплекс общественных и медицинских мероприятий обеспечивают рождение здорового ребенка, его всестороннее развитие, профилактику и лечение болезней женщин и детей. С этой целью стартовал новый Федеральный проект «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», рассчитанный на период 2025 – 2030 гг. В его задачи, в том числе, входит снижение показателей младенческой смертности и увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте до 17 лет.

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава России численность абсолютно здоровых детей, относящихся к первой группе здоровья, не превышает 10%, растет число детей-инвалидов и страдающих хроническими заболеваниями.

Структура общей заболеваемости в Смоленской области за 2024 год демонстрирует, что среди детей (0-14 лет) лидируют болезни органов дыхания (59%), второе место разделили болезни глаза и его придаточного аппарата (5%), болезни органов пищеварения (5%), далее следуют травмы (около 4.6 %).

У подростков (15-17 лет) ситуация во многом схожа, а распространенность вредных привычек и недостаточная физическая активность лишь усугубляют проблему.

Здоровье будущих поколений начинается задолго до рождения с заботы о матери и малыше.

Здоровье женщины – залог благополучной беременности и рождения крепкого малыша. Хронические гинекологические заболевания и инфекции могут существенно увеличить риски невынашивания, преждевременных родов и рождения детей с недостаточным весом.

Поэтому, с 2024 года каждая женщина в возрасте от 18 до 49 лет имеет право на бесплатную оценку репродуктивного здоровья по полису ОМС в рамках диспансеризации. Мужчины так же имеют возможность пройти исследования для оценки репродуктивного здоровья. Репродуктивный потенциал мужчины определяет здоровье будущего малыша и делает возможным зарождение новой жизни! Набор исследований включает в себя обследования для выявления проблем с зачатием и вынашиванием беременности, а также для определения наличия инфекций, передающихся половым путем. Не стоит пренебрегать этой возможностью! Это касается как женщин, так и мужчин в равной мере.

На страже здоровья будущего поколения стоят современные скрининговые программы. Перинатальные скрининги (на 11-14-й неделе и на 19-21-й неделе беременности) позволяют выявить риски хромосомных аномалий и пороков развития плода.

А неонатальный скрининг, проводимый в первые сутки жизни ребенка, направлен на раннюю диагностику 36-сти различных наследственных заболеваний.

Своевременное выявление тяжелых наследственных и врожденных заболеваний на ранних стадиях, обеспечивает своевременное лечение и предотвращает инвалидность и смертность.

Первые шесть недель после родов – время особого внимания и заботы.

Это период восстановления для женщины, формирования основ здоровья и полноценного развития для ребёнка, начиная с грудного вскармливания.

Ключевое значение приобретает консультирование по грудному вскармливанию и поддержка ответственного родительства, закладывающие прочный фундамент для физического и психологического благополучия, а также неразрывной эмоциональной связи между матерью и ребенком.

С 2007 года действует программа «Родовый сертификат», направленная, в том числе, на диспансеризацию детей первого года жизни.

Дальнейшее наблюдение за детьми включает: профилактические медицинские осмотры детей в возрасте до 17 лет включительно с углубленным обследованием в критические возрастные периоды, вакцинопрофилактику в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Функционирует фонд «Круг добра», оказывающий помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе, редкими (орфанными) болезнями. Развивается инфраструктура санаторно-курортного лечения и реабилитации, строятся новые центры и открываются современные отделения.

Но ключевым фактором здоровья является ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ для всей семьи: отказ от вредных привычек, правильное и сбалансированное питание, регулярная физическая активность, создание спокойной психологической обстановки, полноценный сон, регулярное прохождение медицинских осмотров.

Именно принципы здорового образа жизни, усвоенные с детства на примере родителей и семейных традиций, становятся бесценным фундаментом для крепкого здоровья, гармоничного развития и активного долголетия.

5 апреля отмечают свой праздник неонатологи, врачи, в чьих руках находятся здоровье и счастье семьи. С первых минут жизни хрупкое и незащищенное дитя оберегают заботливые руки неонатолога, в которые с первых минут попадает каждая маленькая, совсем новая жизнь! Поздравляем докторов с их профессиональным праздником! Пусть маленькие пациенты будут здоровы, а улыбки мам будут наградой за труд врачей-неонатологов!

Врач- неонатолог является специалистом, принимающим непосредственное участие в заботе о здоровье малыша в период новорожденности. Такой период длится с момента появления ребенка на свет до 28-го дня его жизни. Одно из наиболее сложных и, вместе с тем, важных направлений в работе неонатолога– выхаживание детей, появившихся на свет раньше положенного срока, то есть недоношенных. Учитывая то, что этот специалист следит за здоровьем самых маленьких деток, можно понять, насколько его работа ответственна и тонка. Праздничная дата была установлена в 2014 году по инициативе нескольких родителей, чьи дети были спасены благодаря профессионализму неонатологов. Этот день стал символом признания и благодарности врачам-неонатологам, которые работают на передовой медицинских технологий и лечат самых маленьких и уязвимых пациентов.