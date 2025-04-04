О войне – в стихах и прозе

«Чтим подвиг! Гордимся Победой!» – так назывался районный праздник, который состоялся в один из дней весенних каникул в читальном зале Центральной районной библиотеки. На нем были подведены итоги и награждены победители XXIII районного марафона юных книголюбов «Лидеры чтения-2025» посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участниками конкурса, организованного детской районной библиотекой при поддержке управления образования, стали 108 учащихся 1-9 классов школ города и района, читателей сельских и городских библиотек.

65 ребят представили написанные ими очерки в номинации «Мой Бессмертный полк». Школьники рассказали о своих родных–участниках войны, тружениках тыла, малолетних узниках концлагерей, а также о детях войны, чьи портреты они несут в строю «Бессмертного полка» 9 мая.

В младшей возрастной категории гран-при удостоен ученик 3 класса Алферовской школы Денис Силивончик. Он поделился историей о прадеде Афонасе Васильевиче Левченкове. Тот был семнадцатилетним парнем, когда фашисты вошли в его родное Издешково. Прадед участвовал в. многочисленных боях и сражениях. В одном из боев молодой солдат закрыл собой командира, получив при этом ранение. Денис Силивончик и его одноклассник Глеб Хозяинов, занявший второе место, оригинально оформили свои исследования в виде книжки-раскладушки.

Первое место присуждено ученицам 3 «Б» и 4 «Б» классов средней школы № 8 Наталье Кузнецовой и Анастасии Дмитриевой. Прадед Натальи, Георгий Михайлович Коршунов, был фельдшером, его жена Любовь Георгиевна служила командиром санитарного взвода. Анастасия Дмитриева с гордостью отмечает, что ее прадедушка, Петр Николаевич Абраменков, «был одним из тех отважных людей, которые участвовали в приближении великой Победы». В 18 лет он ушел на фронт добровольцем. Третьеклассница Ульяна Казакова из Барановской школы нашла имя прадеда, участника одного из самых кровопролитных сражений – Ржевско-Сычевской наступательной операции – на мемориальной плите Ржевского мемориала. Работе Ульяны жюри присудило третье призовое место.

Среди учеников 5-6 классов высшей оценки удостоена работа 12-летнего Егора Гунько, читателя Зимницкой сельской библиотеки. На суд жюри школьник представил оформленный им альбом с текстом, вырезками, фотографиями. Первое место присуждено пятикласснице

Марии Ладиной, читательнице Богдановщинской сельской библиотеки. Ее прадедушка, Владимир Артемович Зверев, во время Калининской наступательной операции был тяжело ранен. Сведения о его гибели уже отправили в штаб, когда похоронная команда обнаружила бойца живым и отправила в госпиталь. Артем Новиков из пятого класса школы № 7, занявший третье призовое место, рассказал о родственниках, которые пережили оккупацию и ставших узниками концлагеря смерти Бухенвальд. Артем отметил, что и после освобождения им жилось очень непросто.

Среди учащихся 7-9 классов гран-при удостоен Тимофей Гурьков, ученик 9 «Б» класса средней школы №8. Первое место поделили Марианна Кузовкина, ученица 7 «А» класса средней школы №7, с Полиной Бурдиной из 9 «Б» класса средней школы №8», читательницей Пушкинской сельской библиотеки. Ценно, что участники конкурса выстроили исторические параллели прошлого с нашим временем. Дарья Полюшкова из девятого класса Издешковской школы, занявшая второе место, написала не только о своих прадедах, но и о двоюродном брате. Он в 2022 году был призван по мобилизации на СВО. Девочка пишет: «Я горжусь им, как и своими прадедушками. Для меня они герои, потому что вклад каждого солдата, сражавшегося тогда и сейчас, на фронтах с нацизмом, бесценен. Россия – страна героев. Проиграть сейчас мы не имеем права».

На торжестве, посвященном подведению итогов, дипломов и призов удостоены также работы, признанные лучшими в номинации «Читайте во имя мира». В своих сочинениях ребята написали о книгах, которые вновь и вновь заставляют нас вернуться к событиям военных лет, увидеть в них героизм советских людей в борьбе с фашизмом. Первые места в своих возрастных группах заняли: Никита Букевич, ученик 6 «А» класса средней школы №7, Екатерина Подобедова, ученица 7 класса средней школы №4.





Ведущие торжества Галина Морозова и Светлана Дорохова озвучили результаты конкурса стихов «Победа в сердце каждого живет», в котором приняли участие 28 человек. Среди младших школьников гран-при присуждено Егору Силкину, ученику 3 «В» класса средней школы №8. Первое место поделили между собой Мирослава Хуриева из 1 «А» класса средней школы №2 и Дарья Петрова из 4 «Б» класса средней школы №8. В средней возрастной группы первые места присуждены Еве Ильичевой из 5 «Б» класса средней школы №8, а также Полине Черновой из 9 «В» класса средней школы №7.

На празднике в библиотеке поэтическим салютом прозвучали стихи в исполнении их юных авторов: Арины Будниковой, Анны Кадетовой, Сергея Муравьева, Артема Склярского, Полины Черновой. О подвигах безымянных солдат, оставшихся лежать на полях битв, написала Ева Ильичева. Поэтические строки, сочиненные Егором Силкиным, Дарьей Афониной, Полиной Куртенковой, Полиной Трояновской, Дарьей Петровой, переполняют чувства гордости и благодарности за воинов, завоевавших Победу. Стихотворение Василисы Пуховой прозвучало заклинанием будущим поколениям помнить ужасы Великой Отечественной. Своими мечтами о мире, где нет войны, поделилась Мирослава Хуриева.

Гостья праздника, сафоновская поэтесса Ирина Толстых, проникновенно исполнила свое стихотворение о долге живущих перед павшими воинами.

На празднике были вручены благодарственные письма учителям и библиотекарям, которые помогли ребятам справиться с конкурсными номинациями марафона.

Директор Сафоновской РЦБС Татьяна Игнатова, приветствуя участников конкурса, подчеркнула важность сохранения исторической памяти и правды о войне.

Музыкальным подарком для всех присутствующих стало выступление коллектива «Веселые нотки» Центра детского творчества, солистов этого ансамбля Даниила Луканченкова и Ульяны Петраковой. Апофеозом торжества стала песня «Вперед, Россия», исполненная этим вокальным коллективом.

Елена СОЛОВЬЁВА, заведующая районной детской библиотекой