Смолян приглашают к участию в Народном голосовании за лауреатов премии «Служение»

На портале Госуслуг стартовало Народное голосование за лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».

До 13 апреля все желающие могут поддержать лучшие муниципальные проекты, инициативы и управленческие решения.

В ходе заявочной кампании подали 41 313 индивидуальные и командные заявки. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем в два раза. После сбора заявки прошли первичный анализ, затем – перекрёстную экспертизу, где соискатели оценивали инициативы друг друга. Далее эксперты определили ТОП-100 проектов, управленческий решений и инициатив: по ТОП-10 финалистов в каждой из 10 номинаций.

Награды предусмотрены за развитие территорий и формирование комфортной среды, выстраивание эффективной коммуникации с населением, повышение качества жизни семей, поддержку начинающих специалистов, ветеранов СВО и по другим направлениям.

«За каждой заявкой – судьбы людей, их истории служения – в маленьком посёлке или крупном областном центре. В новой номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» мы увидели, что место подвигу есть и в мирной жизни. Показаны истории рядовых работников, когда они, находясь на рабочем месте, спасают других. Для нас важна тема наставничества – по этому направлению тоже есть сильные заявки, представляющие системный подход к решению вопроса передачи опыта и развитию института наставничества», – отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

«Важно, что Премия поддерживает инициативы, отражающие внутреннее стремление служить людям и своему муниципалитету. Например, в номинации «Великое наследие – для будущих поколений» мы увидели, как бережно и с каким уважением по всей стране сохраняется историческая память. Это проекты школьников, историков, музейных работников, журналистов. Кто-то создаёт мультфильмы о героях своей деревни, кто-то организует поисковые экспедиции и реализует патриотические проекты. Такие инициативы формируют живую связь между поколениями и помогают нам понимать, кем мы были, кто мы есть и куда идем. Ведь историческая память – это не только про прошлое, но и про будущее страны», – заявил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» пройдёт в апреле 2025 года на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России». Награду получат 30 финалистов Премии.

Для участия в Народном голосовании нужно авторизоваться на портале Госуслуг и на странице «Решаем вместе. Голосования», перейти в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/project-contests/14768/. В каждой из номинаций можно выбрать один проект.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.