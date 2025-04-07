Зима нечаянно нагрянет…

В наш регион внезапно вернулась зима. Коммунальным службам в срочном порядке пришлось расчищать дороги, тротуары, скверы и остановки.
По сообщению Главы муниципального округа Александра Царева, на уборке задействовано более 100 человек.
Над расчисткой работает техника Сафоновского филиала «Смоленксавтодора» и МБУ «УКХ»: 6 КДМ, 1 грейдер, 1 погрузчик, 1 минипогрузчик, а также тракторы Т150, ЮМЗ, МТЗ-82 и МТЗ-320.
Отключений электроэнергии из-за снегопада на текущий момент нет.
Фото пресс-службы АМО «Сафоновский муниципальный округ»
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