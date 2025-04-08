Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Вместе эффективнее



На очередном заседании областного Правительства рассмотрели вопросы развития сельскохозяйственных кооперативов и оказания им государственной поддержки.

Первый кооператив с госучастием создан в этом году в Сафоновском районе. Он объединил предпринимателей, производящих молоко. В ближайшее время планируется организовать аналогичное партнерство для развития овощеводства в Ярцевском районе.

«Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно. Такая форма работы поможет фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств успешно реализовать их бизнес-проекты, стабильно сбывать продукцию по выгодным ценам», отметил Василий Анохин.

Смоляне могут открыть свое дело с помощью социального контракта. Так, желающие заняться разведением молочного скота или овощеводством и имеющие право на поддержку, могут выйти на стабильный ежемесячный доход за полгода. Будущему фермеру предстоит 6 месяцев трудиться и бесплатно обучаться. После этого у него будет свое дело с понятной бизнес-моделью и перспективой развития.

Губернатор провел ряд рабочих встреч



На прошлой неделе Василий Анохин встретился с генеральным подрядчиком на весь комплекс работ по объектам второй очереди Смоленской атомной электростанции, руководителем концерна «ТИТАН-2» Григорием Нагинским. «Обсудили ход подготовки к реализации самого масштабного инвестиционного проекта в истории нашей области. Договорились об использовании продукции смоленских промышленных предприятий и привлечения максимального числа смолян. Это даст мощный импульс развитию строительной отрасли региона», — прокомментировал губернатор.

Дальнейшие совместные шаги по повышению инвестиционной привлекательности региона стали темой обсуждения в ходе визита Главы Росреестра Олега Скуфинского. По словам Василия Анохина, в соответствии с поручением Президента Владимира Путина будет выполнен большой объём комплексных кадастровых работ. Они затронут почти 2 тысячи кадастровых кварталов, где расположено около 180 тысяч объектов. Также продолжится активное вовлечение неиспользуемых и заброшенных объектов недвижимости в экономический оборот.

Также состоялась встреча с митрополитом Волоколамским Антонием, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, который координирует взаимодействие Церкви с государственными структурами и общественными организациями. При участии митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора обсудили опыт и перспективы совместной работы. Особое внимание было уделенго вопросам обучения иностранных студентов, защиты исторической памяти, укрепления традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей.

Важная работа



На совещании с главами муниципальных округов и руководителями образовательных учреждений определили алгоритм действий по активизации патриотического воспитания детей и молодёжи.

Теперь в каждом учебном заведении региона будут закреплены ответственные по патриотическому воспитанию. Предполагается, что они выстроят взаимодействие с патриотическими организациями, будут оказывать поддержку участникам СВО и ветеранам в проведении «Уроков мужества» и реализации других просветительских проектов. Ожидается, что присоединится к этой работе и молодежь. Ведь среди ребят много волонтеров и активистов общественных движений – «Движение Первых», «Юнармия» и других. Содействовать будет и региональный фонд «Защитники Отечества».

«Сегодня особенно возрастает значимость правильного исторического осмысления прошлого и настоящего. Нужно помогать детям анализировать события минувших эпох и современные события. Юные смоляне должны знать защитников Отечества — Героев Советского Союза, России, специальной военной операции. Важна именно содержательная работа для выстраивания диалога с детьми и молодежью, именно поэтому объединяем усилия».

Смоленскому государственному медицинскому университету — 105 лет.



За это время в университете подготовлено более 50 тысяч врачей. Преодолев столетний рубеж, вуз продолжает интенсивно развиваться и расти, а его выпускники и коллектив двигают вперед систему здравоохранения области и страны.

Сегодня СГМУ – это мощный международный учебный и научный центр. На 8 факультетах преподают 59 профессоров, 190 доцентов, более 70 докторов наук, 317 кандидатов наук. Ведётся подготовка врачей по 7 специальностям. На 67 кафедрах обучается свыше 6 тысяч студентов из 66 российских регионов и 10 стран. В структуре университета успешно работает ряд лабораторий и центров, в том числе и НИИ антимикробной химиотерапии, имеющий мировую известность благодаря прорывным исследованиям в области устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

«В ближайшем будущем Университет станет одной из ключевых организаций в рамках межвузовского кампуса в Смоленске. Это откроет не только новую страницу в его истории, но и позволит эффективнее решать вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для нашего, смоленского здравоохранения», — отметил Василий Анохин.

Навести порядок в муниципалитетах



Вопросы чистоты и порядка в городах и районах обсудили на совещании с главами муниципалитетов, руководителями коммунальных и дорожных служб. Василий Анохин дал ряд поручений по организации и повышению эффективности проведения сезонных работ.

Он также поставил задачу главам и руководителям служб комплексно подходить к благоустройству. Дорожным организациям, управляющим компаниям, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами предстоит скоординировать усилия. Необходимо эффективно выстроить логистику, избежать дублирования зон ответственности и функций, чтобы сделать работу еще результативнее.

Глава региона обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость учитывать мнение жителей при организации работ по благоустройству: «Магистральные улицы, дворы, проезды, остановочные павильоны, парки и скверы должны быть чистыми и ухоженными, а результат увидеть смоляне. Основной комплекс работ необходимо завершить до конца апреля, после чего поддерживать чистоту на должном уровне. Выполнение поручений держу на контроле».

Поддержать медиков

Сохранены единовременные выплаты для медицинских работников, которые приходят работать в учреждения здравоохранения области. Соответствующее постановление подписал Василий Анохин на минувшей неделе.

Фельдшерам и медсестрам скорой помощи, начавшим работу в 2024 году, выплатят по 100 тысяч рублей. Врачам, которые приступили к работе в прошлом году по целевому договору, заключенному с областным медицинским учреждением – по 200 тысяч рублей. Мера поддержки касается практически всех медицинских профилей. Для оформления нужно обращаться в региональный Минздрав, документы (https://zdrav-smolensk.ru/) будут принимать до 25 октября этого года.

Помимо единовременных выплат, в регионе действуют и другие меры поддержки медработников: компенсация за аренду жилья, специальные выплаты на оплату части ипотечного кредита, предоставление служебного жилья и другие. За последние два года в учреждения здравоохранения Смоленской области пришли работать больше 230 молодых врачей, 220 медсестер и фельдшеров. «Мы делаем все необходимое, чтобы наши поликлиники и больницы становились лучше и в каждой из них людей принимали профессионалы», — считает глава региона.

Кира Васильева