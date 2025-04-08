Максим Ходыкин: Один из мотивов поступления на «Герои СВОего времени. Смоленск» — вызов самому себе

Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» поможет получить необходимые управленческие навыки. Такое мнение выразил мастер спорта, участник СВО Максим Ходыкин.

Молодой человек уже прошел все необходимые испытания и теперь ждет зачисления на обучение.

«Один из мотивов, по которому я хотел бы поступить на программу – вызов самому себе. Я считаю, что готов получить управленческие навыки. У меня есть опыт и знания, я готов впитывать всю информацию, пользоваться ей в дальнейшем», — сказал участник программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Максим Ходыкин.

Напомним, более 250 участников уже прошли этапы написания эссе и тестирования. С 14 по 17 апреля тесты смогут написать те, кто не смог сделать этого в основной период.

Далее участников ждет проверка в Минобороны и очные собеседования. После этого станет ясен окончательный состав участников образовательной программы.