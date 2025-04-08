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Максим Ходыкин: Один из мотивов поступления на «Герои СВОего времени. Смоленск» — вызов самому себе

09.04.2025

Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» поможет получить необходимые управленческие навыки. Такое мнение выразил мастер спорта, участник СВО Максим Ходыкин.
Молодой человек уже прошел все необходимые испытания и теперь ждет зачисления на обучение.
«Один из мотивов, по которому я хотел бы поступить на программу – вызов самому себе. Я считаю, что готов получить управленческие навыки. У меня есть опыт и знания, я готов впитывать всю информацию, пользоваться ей в дальнейшем», — сказал участник программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Максим Ходыкин.
Напомним, более 250 участников уже прошли этапы написания эссе и тестирования. С 14 по 17 апреля тесты смогут написать те, кто не смог сделать этого в основной период.
Далее участников ждет проверка в Минобороны и очные собеседования. После этого станет ясен окончательный состав участников образовательной программы.

Опубликовано в категории Приоритеты

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