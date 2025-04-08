Профилактика инсульта

Инсульт — тяжелое, инвалидизирующее заболевание! Мало кто знает, что минуты могут спасти не только жизнь, но и сохранить функции мозга. Сами пациенты слабо осознают, что у них случился инсульт, и не могут помочь себе, поэтому окружающим важно знать простую технику диагностики под названием «УДАР»:

• У — улыбка. Наблюдается искривление, опущение одного уголка рта

• Д — движения. Две половины тела двигаются несимметрично или же подвижность одной части отсутствует

• А — артикуляция. Речь человека искажена, слова неразборчивы, не может произнести свое имя

• Р — решение. Помощь должна быть оказана в «золотое окно» — в течение 3-4 часов.

Раннее обращение за медицинской помощью позволяет помочь сохранить пациенту жизнь и вернуть привычную активность!