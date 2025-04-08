﻿Смоленскую АЭС посетила команда экспертов ВАО АЭС-МЦ в рамках подготовки к партнёрской проверке





Сотрудничество атомных станций с ВАО АЭС направлено на достижение высоких стандартов безопасности в области эксплуатации энергоблоков.

На Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») завершился предварительный визит экспертов Московского центра Всемирной Ассоциацией организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС) в рамках подготовки к партнёрской проверке.

Команда экспертов посетила с обходами подразделения станции, выполнила наблюдения за работой ремонтного персонала во время планового ремонта энергоблока №2, организовала серию интервью с ключевыми руководителями верхнего звена управления.

Также в ходе визита обсуждались вопросы подготовки к проведению наблюдений за работой операторов блочного щита управления на полномасштабном тренажере по методологии CPO (Crew Performance Observation), которые запланированы на следующем этапе партнерской проверки 6-17 июля 2025 года.

С 2020 года такие наблюдения являются обязательной частью партнёрских проверок ВАО АЭС, их цель — оценить способность операторов к реагированию в разных режимах эксплуатации, в т.ч. в аварийных.

На итоговом совещании руководитель партнерской проверки Дмитрий Зеркаль отметил, что предварительный визит прошел на высоком уровне, руководство и персонал Смоленской АЭС продемонстрировали открытость, благоприятная обстановка позволила команде решить все поставленные задачи.

«Мы партнёры, а не инспекторы или аудиторы, мы оцениваем процесс и систему, а не отдельных лиц, и наша задача состоит в том, чтобы помочь совершенствовать производственную деятельность на каждой площадке АЭС», — подчеркнул руководитель партнерской проверки Дмитрий Зеркаль.

Во время обходов производственных подразделений партнеры отметили хорошее состояние маркировки, рабочей документации, резервы для улучшения увидели в состоянии оборудования и поддержании порядка. Часть результатов, полученных в ходе пре-визита, войдет в отчет, который будет сформирован по итогам основного этапа партнерской проверки ВАО АЭС.

«Партнёрская проверка ВАО АЭС — это серьезный экзамен для коллектива Смоленской АЭС, к которому мы серьезно и ответственно готовимся. Наши коллеги показали нам направления, на которые необходимо обратить внимание, поделились ценным передовым опытом. Этот передовой международный опыт мы обязательно учтем и будем применять в производственных процессах, в жизненном цикле атомной станции», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Основной этап партнёрской проверки ВАО АЭС пройдёт на Смоленской атомной станции с 14 по 29 августа по 6-ти производственным задачам — фундаментальные области, эффективная организация, обучающаяся организация, эксплуатация АЭС, техническое состояние и работа оборудования, безопасность и защита. Кроме того, будет проверено выполнение рекомендаций, содержащихся в сообщениях о значительном опыте эксплуатации (SOER), а также оценка состояния культуры ядерной безопасности.

Справка:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Партнёрские проверки – это одна из долгосрочных программ ВАО АЭС. В их основе лежит принцип добровольности, т.е. они всегда проводятся по инициативе принимающей стороны. Результатом проверки является конфиденциальный отчёт, отражающий сильные стороны работы атомной станции и области производственной деятельности, требующие улучшений. Отчёт передается только эксплуатирующей организации и/или проверяемой станции, которая входит в её состав.

* ВАО АЭС – некоммерческая, неправительственная, международная организация, в состав которой входят все операторы (структуры), эксплуатирующие атомные станции. Ассоциация создана в 1989 году. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надёжности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС