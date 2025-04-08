1 апреля стартовал первый конкурс экологических и природоохранных проектов

31 марта в Администрации Президента Российской Федерации под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко прошло первое заседание Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов.

На заседании было объявлено о старте первого конкурса Президентского фонда природы. Прием заявок проходит с 1 по 30 апреля на сайте президентскийфондприроды.рф.

В конкурсе смогут участвовать некоммерческие организации, учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, а также инициативные граждане.

Тематики подаваемых проектов должны быть связаны с изучением, сохранением, мониторингом биологического разнообразия. Это в первую очередь проекты, которые способствуют сохранению редких и находящихся

под угрозой исчезновения видов животных, мест их обитания. Также это проекты по развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе особо охраняемых природных территорий, эколого-просветительские проекты.

Конкурс будет двухэтапным. Сначала участники представляют свои проектные идеи, а экспертный совет отбирает наиболее актуальные из них.

Потом финалисты первого этапа будут дорабатывать свои проекты. После чего они снова будут оцениваться экспертами и получат рейтинг в баллах.

Итоги конкурса будут подведены в августе. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 сентября.

Объем грантового фонда – 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что грантовое направление «охрана окружающей среды

и защита животных» по-прежнему остается и в Фонде президентских грантов.

Напомним, что Президентский фонд экологических и природоохранных проектов был зарегистрирован 3 марта. Указ (http://www.kremlin.ru/acts/news/76229) о создании организации глава государства подписал 7 февраля. Организовать работу новой структуры Владимир Путин поручил Фонду президентских грантов.

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