Шестой документальный фильм из цикла «Города-герои» посвящён Смоленску.

«Содержательно, интересно и трогательно. Не упустите возможность узнать больше о нашем городе-герое. Гордимся!» — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своей странице в социальных сетях.

Это фильм об одной из ключевых битв Великой Отечественной войны – Смоленском сражении, которое сыграло важную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной войны против Советского Союза.

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Александрович Бычин поделится личными воспоминаниями о войне и о своём участии в освобождении города. Гид Елена Усольцева покажет места сегодняшнего Смоленска, которые хранят память о той битве. А блогер Лёша Янгер расскажет, как его прабабушка жила в оккупации и о прапрадеде, который ушёл на фронт защищать свою семью и Родину.

Фильм «Город-герой Смоленск» можно посмотреть по ссылке:

https://rutube.ru/video/private/97353dbe825c4893c8b221b9a4ed7336/?p=IYo696AwWqd-1nuLU8m6Tg