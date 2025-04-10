ВНИМАНИЕ! ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ!

В Износковском районе Калужской области в 2024 г. обнаружены и подняты для перезахоронения останки 1250 солдат и командиров Красной Армии. Все имена установлены. 24 воина — уроженцы нашей области.

Все работы по разведке, поднятию и установлению имен осуществляло Поисковое объединение «ВПК Прорыв», руководители которого являются членами Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук» (РАЕН).

Перезахоронение запланировано на 5 мая 2025 г. на воинском мемориале «Ивановское поле», Калужская область.

Поисковики разыскивают родственников воинов РККА, погибших в Захаровской операции в феврале 1942 г. при попытке прорыва окружения 33-й армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова, его гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А.Ф. Казанкина.

За подробной информацией нужно обращаться к члену РАЕН Туманову Александру Анатольевичу: atumanov2008@yandex.ru, тел. +7 (903) 960-7895.