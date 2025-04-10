ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!



18 АПРЕЛЯ 2025 г. пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудо-

устройства и фестиваля профессий «Работа России. Время возможностей». Начало мероприятия в 10:00, окончание в 14:00. Этап пройдет на трех площадках:

 г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.72 в Сафоновском индустриально-технологическом техникуме;

 пгт Верхнеднепровский, проспект Химиков, д.1 в отделе Центра занятости населения Дорогобужского района;

 пгт Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса, д. 3 в отделе Центра занятости населения Холм-Жирковского района.

В числе работодателей – крупные предприятия города и районов, такие как АО «Авангард», ООО Сафоновская швейная фабрика «Орел», ПАО «Дорогобуж», ООО «Золотая Нива» и другие.

Приглашаем всех граждан, ищущих работу, а также студентов и выпускников школ принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства и фестивале профессий «Работа России. Время возможностей»-2025!