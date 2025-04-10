Свежая зелень – из вадинской колонии

В тепличном хозяйстве исправительной колонии № 2 собран и уже отгружен заказчику урожай лука.

Отметим, что данный вид производства для вадинской колонии не нов. Второй год подряд подразделение уголовно-исполнительной системы Сафоновского района заключает контракт с местным индивидуальным предпринимателем на выращивание лука. В этот раз его сумма составила свыше 220 тысяч рублей.

В теплице учреждения в течение года запланировано посадить около 3,6 тонн луковиц, и уже сейчас там собран первый урожай. За февраль-март заказчику отгружено порядка 300 кг свежей зелени, которая затем была реализована в торговых точках Смоленской области.

Сорт посаженного лука отличается хорошей всхожестью и урожайностью – в этом сотрудники производственного сектора исправительного учреждения убедились еще в прошлом году. В теплице созданы комфортные условия для его выращивания, там поддерживается необходимая температура и проводится ежедневная поливка. Чтобы скорее получить урожай, луковицы посажены в большие лотки, наполненные древесными опилками. При использовании такого метода лук растет быстрее, чем в других условиях, в любое время года.

В настоящее время в теплице трудятся двое осужденных, что позволяет им исполнять имеющиеся у них материальные обязательства.

Татьяна СИНИЦЫНА

Фото пресс-службы УФСИН России по Смоленской области